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布袋漁電工程遭控涉弊 傳喚縣議員羅士洋疑失聯
嘉義縣布袋鎮公所的工程案遭檢舉疑有不法，檢調廉單位今天搜索布袋鎮公所等，傳喚布袋鎮長陳鳳梅、公所建設課長等15人到案，朝貪汙治罪條例偵辦；原預計也要傳喚縣議員羅士洋，羅的手機疑似留在家中、但人不在，讓辦案人員撲空，且直到晚間聯繫不上，不排除採取拘提。
嘉義地檢署指出，今指揮桃園市調查處、廉政署南部地區調查組辦案，全案仍在釐清、查證中，相關嫌疑人截至晚間9點尚未移送複訊。
據了解，布袋鎮公所進行的漁電共生工程，因使用的魚塭農地，回填過程疑涉及不法，檢調廉獲得法院核發搜索票，今一早7點多出動，前往陳鳳梅位於布袋鎮新塭的住處，搜索並將她帶回，另同步前往鎮公所，搜索鎮長室、建設課辦公區。
檢調廉今天共傳喚15人到案，其中5人暫列為嫌疑人，不過原本也要傳喚的議員羅士洋，據指出，調查局幹員上午到羅的中埔鄉住處，發現他的手機在家、人卻不見，家人告知是「外出運動」，不料一直到晚間，都沒有蹤影，檢方盼他主動出面說明，也研擬後續對策，不排除用拘提方式，才能釐清羅涉入案件的程度。
民進黨籍的63歲羅士洋是6連霸議員，目前擔任議會民進黨團總召，周三已完成登記參選第6選區議員，要挑戰7連霸；民進黨籍61歲陳鳳梅，當過4屆鎮民代表、2屆嘉縣議員，2014年當選布袋鎮長，且本屆拚連任時沒有挑戰者，同額競選，任滿將轉戰嘉縣第5選區的議員，本周二也已完成登記。
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