快訊

不斷更新／軒嵐諾持續增胖 新北4區宣布明天停班課

聽見人民的痛苦 羅智強震撼宣布：鄭重考慮參選總統

軒嵐諾原地打轉 估陸警延後「最快明凌晨2:30發布」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

布袋漁電工程遭控涉弊 傳喚縣議員羅士洋疑失聯

聯合報／ 記者林伯驊魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣布袋鎮公所的工程案遭檢舉疑有不法，檢調廉單位今天搜索布袋鎮公所等，傳喚布袋鎮長陳鳳梅、公所建設課長等15人到案，朝貪汙治罪條例偵辦；原預計也要傳喚縣議員羅士洋，羅的手機疑似留在家中、但人不在，讓辦案人員撲空，且直到晚間聯繫不上，不排除採取拘提。

嘉義地檢署指出，今指揮桃園市調查處、廉政署南部地區調查組辦案，全案仍在釐清、查證中，相關嫌疑人截至晚間9點尚未移送複訊。

據了解，布袋鎮公所進行的漁電共生工程，因使用的魚塭農地，回填過程疑涉及不法，檢調廉獲得法院核發搜索票，今一早7點多出動，前往陳鳳梅位於布袋鎮新塭的住處，搜索並將她帶回，另同步前往鎮公所，搜索鎮長室、建設課辦公區。

檢調廉今天共傳喚15人到案，其中5人暫列為嫌疑人，不過原本也要傳喚的議員羅士洋，據指出，調查局幹員上午到羅的中埔鄉住處，發現他的手機在家、人卻不見，家人告知是「外出運動」，不料一直到晚間，都沒有蹤影，檢方盼他主動出面說明，也研擬後續對策，不排除用拘提方式，才能釐清羅涉入案件的程度。

民進黨籍的63歲羅士洋是6連霸議員，目前擔任議會民進黨團總召，周三已完成登記參選第6選區議員，要挑戰7連霸；民進黨籍61歲陳鳳梅，當過4屆鎮民代表、2屆嘉縣議員，2014年當選布袋鎮長，且本屆拚連任時沒有挑戰者，同額競選，任滿將轉戰嘉縣第5選區的議員，本周二也已完成登記。

嘉義縣布袋鎮公所的工程案遭檢舉疑有不法，檢調廉單位今天搜索布袋鎮公所等地方。記者魯永明／攝影
嘉義縣布袋鎮公所的工程案遭檢舉疑有不法，檢調廉單位今天搜索布袋鎮公所等地方。記者魯永明／攝影
布袋鎮長陳鳳梅今天被傳喚到案。記者林伯驊／翻攝
布袋鎮長陳鳳梅今天被傳喚到案。記者林伯驊／翻攝
檢方今辦案傳喚嘉縣民進黨團總召羅士洋，他卻不在住處，直到晚間辦案人員尚未聯繫上。記者魯永明／翻攝
檢方今辦案傳喚嘉縣民進黨團總召羅士洋，他卻不在住處，直到晚間辦案人員尚未聯繫上。記者魯永明／翻攝

議員 民進黨 嘉義

延伸閱讀

嘉義縣選舉登記 縣長2人、議員57人、鄉鎮市長37人

蔡適應論文遭控抄襲 國民黨曝：抄內容農場有學術價值嗎？

布袋鎮長陳鳳梅疑涉貪 公所被搜索、檢方將傳喚10幾人

秋節近軒嵐諾颱風來襲 嘉縣蚵農搶收拖蚵棚進漁港避風

相關新聞

布袋漁電工程遭控涉弊 傳喚縣議員羅士洋疑失聯

嘉義縣布袋鎮公所的工程案遭檢舉疑有不法，檢調廉單位今天搜索布袋鎮公所等，傳喚布袋鎮長陳鳳梅、公所建設課長等15人到案，朝...

石木欽案上訴改判撤職 但原354萬罰款跟著廢棄

前公務員懲戒委員會委員長石木欽與佳和集團負責人翁茂鍾不當飲宴，以妻兒名義買進翁的公司股票，遭監察院彈劾，懲戒法院職務法庭...

「呆水溫泉」違法挨罰50萬勒令停業 打官司結果出爐

座落於宜蘭縣抹茶山腳下、採會員制的「呆水溫泉」遭檢舉未合法登記，違法經營旅館業，挨罰40萬元並勒令停業，卻仍繼續營業，宜...

石木欽改判撤職 司改會：持續監督其他關連案件

懲戒法院今就前公務員懲戒委員會委員長石木欽，與佳和集團負責人翁茂鍾不當往來飲宴，違反法官倫理規範等規定案件，二審改採整體...

環東大道逆向撞飛騎士墜地亡 女子被判刑1年2月

伍姓女子1月間疑看錯導航，逆向行駛於台北市環東大道把劉姓男騎士撞倒摔落至平面道路身亡。士林地院今天一審宣判，依過失致死罪...

石木欽與富商翁茂鐘不當交遊 改撤職停止任用1年

公務員懲戒委員會前委員長石木欽與佳和集團負責人翁茂鍾不當飲宴，以妻兒名義買進翁的公司股票，遭監察院彈劾，懲戒法院職務法庭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。