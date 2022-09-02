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打擊妨害綠能犯罪有功 2檢察官獲頒獎座

中央社／ 台北2日電

高檢署今天召開打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議，法務部長蔡清祥到場表揚打擊妨害綠能犯罪有功的檢察官蔡少勳、黃棋安，並頒發獎座給予肯定。

台灣高等檢察署發布新聞稿指出，為達成政府綠色能源轉型，建立非核家園的施政目標，排除不肖公務員、民意代表及黑道藉機勒索廠商，檢察長張斗輝今天召集警調、經濟部、台電等公部門舉行協調聯繫會議。

高檢署表示，會中除提出專案報告，另針對目前查緝妨害綠能產業發展犯罪遭遇的問題，共同研商解決方法，強化各機關偵辦相關犯罪的專業能力及偵查智能，展現政府支持綠能產業發展決心。

法務部長蔡清祥對雲林地檢署檢察官蔡少勳偵辦雲林台西鄉鄉長夫婦收受綠能廠商賄賂案，及苗栗地檢署檢察官黃棋安偵辦苗栗三灣鄉鄉長收受綠能廠商賄賂案，表達慰勉感謝並頒發獎座，肯定2名檢察官的貢獻。

高檢署指出，截至111年8月16日止，檢察機關查緝妨害綠能產業犯罪，總計偵辦56案，羈押18人，起訴56人，緩起訴12人；查扣現金新台幣7887萬餘元，被告偵查中自動繳回2110萬8100元，扣押不動產18筆、黃金金條2條、手錶7只、金飾1盒。

檢察官 鄉長 法務部

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