快訊

不斷更新／18縣市公布「是否放颱風假」 北北基宣布明正常上班課

與翁茂鍾不當接觸案判撤職確定 石木欽：遺憾

中央社／ 台北2日電

石木欽翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院二審判決石木欽撤職並停止任用1年，全案確定。石木欽透過律師回應表示，這是一個因人設事的判決，他對判決結果深表遺憾。

前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院職務法庭一審認定石木欽透過配偶買進聯亞股票有違失，罰俸1年。民國101年7月6日以前違失行為逾追懲時效，予以免議。職務法庭二審今天改判石木欽撤職，並停止任用1年。全案確定。

石木欽指出，依懲戒法院一慣的見解，對於超過10年時效懲戒權的行使期間，都不納入懲戒，但此次判決，僅憑片段主觀記載的筆記本，就以偏概全的將他自民國86年到96年已經超過10年的行為，都認定應受量處的依據。

石木欽認為，此判決完全失去懲戒權行使規定的意義，也違反信賴保護。這是一個因人設事的判決，他對判決結果深表遺憾。

石木欽 翁茂鍾 亞股

延伸閱讀

石木欽案上訴改判撤職 但原354萬罰款跟著廢棄

石木欽改判撤職 司改會：持續監督其他關連案件

石木欽與富商翁茂鐘不當交遊 改撤職停止任用1年

石木欽與翁茂鍾不當接觸案 懲戒法院二審9月2日宣判

相關新聞

環東大道逆向撞飛騎士墜地亡 女子被判刑1年2月

伍姓女子1月間疑看錯導航，逆向行駛於台北市環東大道把劉姓男騎士撞倒摔落至平面道路身亡。士林地院今天一審宣判，依過失致死罪...

石木欽與富商翁茂鐘不當交遊 改撤職停止任用1年

公務員懲戒委員會前委員長石木欽與佳和集團負責人翁茂鍾不當飲宴，以妻兒名義買進翁的公司股票，遭監察院彈劾，懲戒法院職務法庭...

石木欽案上訴改判撤職 但原354萬罰款跟著廢棄

前公務員懲戒委員會委員長石木欽與佳和集團負責人翁茂鍾不當飲宴，以妻兒名義買進翁的公司股票，遭監察院彈劾，懲戒法院職務法庭...

「呆水溫泉」違法挨罰50萬勒令停業 打官司結果出爐

座落於宜蘭縣抹茶山腳下、採會員制的「呆水溫泉」遭檢舉未合法登記，違法經營旅館業，挨罰40萬元並勒令停業，卻仍繼續營業，宜...

石木欽改判撤職 司改會：持續監督其他關連案件

懲戒法院今就前公務員懲戒委員會委員長石木欽，與佳和集團負責人翁茂鍾不當往來飲宴，違反法官倫理規範等規定案件，二審改採整體...

躲台中農舍！警出動攻堅突擊車破門 詐團8人收押禁見

台中賴姓男子為首的詐騙集團以潭子區1處偏僻農舍為據點，警方上月25日到場攻堅，並出動保一總隊的「攻堅突擊梯車」破門，逮捕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。