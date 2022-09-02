石木欽案上訴改判撤職 但原354萬罰款跟著廢棄

前公務員懲戒委員會委員長石木欽與佳和集團負責人翁茂鍾不當飲宴，以妻兒名義買進翁的公司股票，遭監察院彈劾，懲戒法院職務法庭判石罰款任職時最後月俸給總額1年（約354萬）。石與監院皆上訴，第二審今認為一審適用法規不當，廢棄原判決，自為改判撤職並停止任用1年。

司法院表示，尊重懲戒法院判決結果，強調絕大多數的法官都是兢兢業業、廉潔自持，極少數法官涉有不當行為者，司法院均嚴肅面對、徹底調查，不因職務之高低而有差別待遇。

72歲的石木欽因已退休，撤職處分最大的影響是「不能當律師」。法界人士指出，依照法官法舊法規定，對退休金也無影響；因二審廢棄原判決，原本要罰的354萬元石木欽也不用繳交。對於是否能剝奪退休金，司法院表示「研究中」。

第二審認為石木欽擔任最高法院法官、庭長及台灣高等法院院長期間，明知翁茂鍾或其經營、管理的企業在法院有諸多案件先後繫屬於各級法院，在與翁茂鍾交往中，理應謹守分際，廉潔自持；不論職務內、外，均應避免做出不當或易被認為不當有損及職位尊嚴、職務信任，或影響司法信譽、司法形象的行為，卻與翁飲宴、球敘，討論案情或告知訴訟進度；以及提供法律意見、不當接觸、不當買賣股票共計16項違反義務行為。