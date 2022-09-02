石木欽改判撤職 司改會：持續監督其他關連案件

懲戒法院今就前公務員懲戒委員會委員長石木欽，與佳和集團負責人翁茂鍾不當往來飲宴，違反法官倫理規範等規定案件，二審改採整體評價，改判石木欽撤職並停止任用1年。民間司改會對此表示，該案已樹立懲處法官違紀的典範，值得贊同，也呼籲懲戒法院應以同標準審理其他相關連案件，司改會將持續監督。

司改會表示，此次懲戒法院願採納以往見解及學者的建議，將石木欽近20年來的違失行為，作一體性的認定及法規適用，且綜合考量後，認為應處以石木欽撤職之處分，此判決顯已向社會大眾彰顯我國司法系統勇於認錯及改正的精神，也將將成為日後懲戒法官的典範。

司改會認為，無論就判決理由及撤職的結果，司改會皆敬表贊同，但除撤職外，懲戒法院僅處以石木欽停止任用一年，處分仍嫌過輕，不足警惕其他法官、檢察官，應處以更重處分始能收其效。