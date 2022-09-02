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「呆水溫泉」違法挨罰50萬勒令停業 打官司結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

座落於宜蘭縣抹茶山腳下、採會員制的「呆水溫泉」遭檢舉未合法登記，違法經營旅館業，挨罰40萬元並勒令停業，卻仍繼續營業，宜蘭縣政府再度開罰50萬元並勒令停業，經營呆水溫泉的松桂軒國際公司不服提行政訴訟，台北高等行政法院判松桂軒敗訴，可上訴。

呆水溫泉先前因經營42間客房，違法經營旅館業，被宜蘭縣府開罰40萬元，並勒令停業，仍繼續營業；縣府事後再度接獲檢舉，去年4月9日派員至呆水溫泉稽查，發現本館有30間房作為湯屋使用，另一棟Club Sui館有12間房，供會員住宿使用，認為違反發展觀光條例規定，再度開罰50萬元，並勒令停業。

呆水溫泉提訴願被駁回，提行政訴訟抗罰，主張Club Sui館有會員審核制度，訂有會員權利義務規範，只提供特定少數會員住宿，實際上屬於會員制私人招待所，與法令的旅館業定義不符，認為縣府處分違誤。

呆水溫泉認為縣府未載明理由，就認為Club Sui館屬於旅館業範疇而裁罰50萬元，違反明確性原則；即使認定Club Sui館是旅館業，應辦理登記，但處分漠視改善情形、經指導合法經營私人招待所，就加倍處罰，也有違誤。

北高行認為根據縣府函文，呆水溫泉土地座落五峰旗風景特定區計畫旅遊服務設施區，建物只能零售餐飲、其他遊憩相關的活動，但不包括作為旅館使用。

北高行指出，依呆水溫泉會員住宿訂房單，記載「一泊含早、售價NT$6500」、「一泊二食、售價NT$16500」，住宿資訊與一般旅宿業者無異，且呆水溫泉是向大眾招募會員，依年費3萬、5萬、20萬元取得不同等級會員卡，享有不同等級住宿、泡湯及設施使用權，別無其他條件限制，更沒有要求申請會員時應提出身分證明，無法認定有會員審核機制。

再者，呆水溫泉還彈性開放會員代訂給親友試住體驗，且依網路評論顯示，即使是非會員也可以輕易入住，或透過旅行社代訂住房，可見呆水溫泉Club Sui館會員條件、管理方式極為鬆散，與一般旅宿業者相同，應依法令取的旅館業登記證後才能營業，認為縣府裁罰沒有違誤。

呆水溫泉。圖／聯合報系資料照片
呆水溫泉。圖／聯合報系資料照片
呆水溫泉Club Sui館。圖／聯合報系資料照片
呆水溫泉Club Sui館。圖／聯合報系資料照片

溫泉 住宿 宜蘭

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