影／3台男柬埔寨公寓內遭槍擊身亡 家屬已認屍豎靈

柬埔寨金邊上月28日發生3名台南市男子遭擊斃，死者家屬經台灣在越南胡志明代表處人員安排下，昨天已抵達金邊並見到其遺體，且在代表處協助下核發證明文件，確認死者身分，今天順利豎靈。台南市議員郭鴻儀說，家屬希望能盡快回台，好好處理死者的後事。

郭鴻儀表示，死者家屬葉媽媽昨晚有連繫，昨天中午很平安到達當地，駐外代表處都全程協助，同時，昨天中午已見到其遺體。然而，官方為確認其真正身分，也必須由代表處出具證明文件。

他說，據說，這幾天剛好是越南胡志明市的休假日，今天至周日都是休假日，經立委林俊憲與代表處溝通過，確定今天提供證明文件，所以在整個作業上及家屬部分都非常順利。確認完身分後，家屬就會豎靈、做儀式。

至於何時返台，郭鴻儀說，有關當地火化程序或司法程序等，其實家屬也不熟悉，然而，這些家屬都希望能盡快回到台灣來，好好去處理死者的後事。