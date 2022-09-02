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環東大道逆向撞飛騎士墜地亡 女子被判刑1年2月

中央社／ 台北2日電

伍姓女子1月間疑看錯導航，逆向行駛於台北市環東大道把劉姓男騎士撞倒摔落至平面道路身亡。圖為環東大道。圖／聯合報系資料照
伍姓女子1月間疑看錯導航，逆向行駛於台北市環東大道把劉姓男騎士撞倒摔落至平面道路身亡。圖為環東大道。圖／聯合報系資料照

伍姓女子1月間疑看錯導航，逆向行駛於台北市環東大道把劉姓男騎士撞倒摔落至平面道路身亡。士林地院今天一審宣判，依過失致死罪，判處伍女處有期徒刑1年2月。可上訴。

全案緣於，台北市環東大道1月25日深夜10時許發生車禍事故。警方調查，41歲伍女駕車沿環東大道由西往東方向逆向行駛，正面撞上22歲重機騎士劉姓男子，劉男從環東大道翻落至平面道路身亡。

伍女承認過失，供稱當天要回蘇澳，因對路況不熟，才會逆向行駛，案經士林地方檢察署依過失致死罪嫌起訴。

士林地方法院判決指出，伍女犯過失致死罪，審酌伍女逆向行駛肇致此件車禍事故發生，導致被害人因遭受嚴重撞擊而於送醫急救後不治身亡，造成被害人父母受有天人永隔、無法回復的傷害，實屬不該，應予非難。

法院審酌伍女犯後始終坦承犯行，非無悔意，但因與被害人的父母就賠償金額無法達成共識，未能達成和解，判刑1年2月。全案可上訴。

車禍 重機

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