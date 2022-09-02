石木欽與富商翁茂鐘不當交遊 改撤職停止任用1年

公務員懲戒委員會前委員長石木欽與佳和集團負責人翁茂鍾不當飲宴，以妻兒名義買進翁的公司股票，遭監察院彈劾，懲戒法院職務法庭判石罰款任職時最後月俸給總額1年（約354萬）。石與監院皆上訴，第二審今改以整體評價，廢棄原判決，判撤職並停止任用1年。

懲戒案第二審由懲戒法院院長李伯道擔任審判長，最高法院法官林瑞斌為受命法官，懲戒法院法官吳三龍、最高法院法官王梅英、最高行政法院庭長帥嘉寶為陪席法官。

第二審彙整六大爭點，包括法官法第52條的起算點、個別違失時間等核心問題，以及監院彈劾程序是否合法、石妻購買的股票是怡安公司還是佳和公司的？有無違反公平法院、法官倫理規範？責懲原則是否相當等。

本案在8月16日言詞辯論時，監察院調查官陳先成質疑石木欽始終不到庭，請假理由荒謬，還問職務法庭請來的專家學者「如果宣誓後一直幹壞事，信賴值不值得保護？」他說法官應獨立公正審判，監院的立場就是觀察法官的人格圖像是否適當。陳認為石木欽的懲戒過輕，處分應超過罰款1年。

石木欽委任律師李佳翰則質疑若監察院如陳先成所說的「這麼勇敢地捍衛正義」，何以第一次彈劾不成立？並指監院第二次的彈劾程序不合法，而監院稱石木欽「獲利5千萬」，怎不對外界說明那財產不是石的？批監察院是「抹黑機關」。

司法院認為我國採違失行為一體性原則，完全無例外。石木欽委託代理人廖芳萱聲明，德國制的失職行為一體性原則與我國從實務發展出來的數違失行為一體性原則仍有差異，我國數違失行為一體性原則是從公務員懲戒實務發展出來，實務上是各個違失行為個別審酌，各別判斷懲戒權行使期間，因為我國法無將數行為視為一行為的規定。

2020年9月9日，監察院公布石木欽與翁茂鍾不當接觸、球敘、宴飲、買股案件調查報告，法界掀瀾，衍生出120多位法官、檢察官受調查，司法院、法務部將20位法官與11位檢察官移送懲處。