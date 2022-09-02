躲台中農舍！警出動攻堅突擊車破門 詐團8人收押禁見

機房成員被抓時只穿一條內褲。記者曾健祐／翻攝 台中賴姓男子為首的詐騙集團以潭子區1處偏僻農舍為據點，警方上月25日到場攻堅，並出動保一總隊的「攻堅突擊梯車」破門，逮捕賴等8人估計2個多月已向大陸民眾詐得400萬元，警方發現賴針對不聽話、業績差員工還會以逼伏地挺身、交互蹲跳體罰，8人均遭法院依詐欺等罪嫌收押禁見。

台中市刑警大隊今主動發布新聞稿，表示科偵隊、打詐中心今年6月接獲民眾反映，表示潭子區1間農舍內部活動可疑，蒐證數月報請台中地檢署指揮，8月25日認時機成熟持搜索票，並出動保一總隊維安特勤警力、攻堅突擊車，直接從農舍1、2樓破門入內逮人。

警方說，主嫌賴男（25歲）落網時，手機內剛好傳來一則訊息表示」「大哥，餓了（哭臉符號）」，研判是機房成員飢腸轆轆，傳訊提醒賴希望他趕緊送餐過來，結果卻遭警方攻堅全數落網。

警方表示，該詐騙集團是假冒大陸人民檢察院詐騙大陸民眾的電信詐欺話務機房，只要機房成員績效不佳，還會被逼體能訓練如伏地挺身、交互蹲跳做體罰；警方查出，該集團成立機房運作至今2個多月，已詐得400多萬元，檢方複訊後依詐欺等罪嫌將8人向法院聲押禁見獲准。