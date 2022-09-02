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標價360萬畫作被當垃圾丟了 藝術家崩潰求償結果出爐！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

畫家江漢清。圖／聯合報系資料照片
畫家江漢清。圖／聯合報系資料照片
藝術家江漢清2016年替首屆台灣藝術博覽會創作巨幅畫作「黃昏的漁港」，標示售價為360萬元，但他指控主辦展覽的貓頭鷹藝術協會理事長姚通吉，展覽後遲不歸還畫作，並擅自損毀，提告求償175萬元，台北地方法院判姚應賠償25萬元，可上訴。

2016年台灣藝術博覽會舉辦時，台北市長柯文哲也有出席，並有多名藝人共同參與公益活動；姚通吉邀請江漢清等藝術家各自創作後參展，其中江漢清以家鄉宜蘭為主題，創作長400公分、寬200公分的作品「黃昏的漁港」。

江漢清主張，雙方約定參展的畫布、顏料由協會提供，若畫作賣出，畫家和協會各分得2分之1價金；「黃昏的漁港」展出時標示售價為360萬元，展覽結束後，姚通吉稱規劃在各地辦展，未歸還畫作。

江漢清指出，他去年1月因個人辦展需要，要求姚返還畫作，但姚通吉一下稱畫作已贈與給另名畫家，又改口畫作已被剪毀，他認為「黃昏的漁港」至少有175萬元價值，而姚擅自毀損畫作，提告請求賠償175萬元。

姚通吉抗辯，雙方口頭約定若畫作沒有售出，展覽結束後所有權歸貓頭鷹藝術協會所有，而「黃昏的漁港」當時並未售出，依約歸協會擁有所有權，且江漢清從未討要畫作，也未支付寄放租金或保管費。

姚通吉指出「黃昏的漁港」因太大無法置放於室內，原先放在協會大樓一樓的公共空間，但遭管委會及區權人抗議，且長時間放在地上，已有毀損、蟲蛀，因此交由大樓大型廢棄物處理車載走。

台北地院認為雖姚通吉稱畫作所有權歸協會所有，卻沒有舉證，且姚事後曾透過LINE向江漢清道歉，若畫作歸協會所有，何必向江道歉？認為雙方未約定畫作所有權歸協會。

另根據雙方約定畫作賣出後，協會和創作者可各得2分之1價金，法院認為江漢清和協會各擁有一半畫作所有權，而姚未經過江同意擅自處理畫作，確實侵害江的所有權，審酌畫作尺寸等，畫作市價約50萬元，而江擁有一半所有權，損害為25萬元，判姚應賠償25萬元。

畫作 貓頭鷹 藝術家

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