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槍手身份曝光「就只要他們倆留下」桃園兩男遭行刑式槍殺亡

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移工無罩群聚被要求搬離宿舍 竟出手痛毆仲介慘遭判刑

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

越南籍阮姓男子來台工作住在高雄湖內一處員工宿舍，去年在宿舍內未戴口罩群聚，被人力仲介發現要求搬離；阮男竟憤而將對方拖進房間毆打，事後還否認犯行，辯稱兩人沒有肢體衝突，遭對方出示相關就醫證據打臉。經審理，地院將阮男依傷害罪處3個月有期徒刑。

判決指出，越南籍阮男來台工作，去年6月6日下午4時許，因在宿舍內未戴口罩群聚，被人力仲介張姓負責人發現，並要求他搬離宿舍。此舉引起阮男不滿，竟將張男拉進房間內反鎖，並徒手多次毆打張頭部，造成他頭部外傷併腦震盪傷害。

事後張男報警，阮男否認犯行，還辯稱對方不斷朝他靠近，兩人沒有起衝突或有肢體接觸。

張男回顧案發經過，當時遭阮男拖進寢室反鎖，還不斷用手攻擊頭部，打完還被推出房門；當時房間外還有通譯在場，並叫救護車送醫；院方依據就醫記錄、病歷資料及傷勢照片，受傷部位與證內容相符，打臉阮男說詞。

地院審酌，阮男僅因細故，出手傷人，且犯後矢口否認犯行，也未與對方和解或賠償損害，未見悔意，加上他過去有有因妨害公務前科，經審理，將他依傷害罪處3個月有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

越南籍阮姓男子在宿舍內未戴口罩群聚，被人力仲介發現要求搬離，因出手打傷仲介被依傷害罪處3個月有期徒刑。記者陳弘逸／攝影
越南籍阮姓男子在宿舍內未戴口罩群聚，被人力仲介發現要求搬離，因出手打傷仲介被依傷害罪處3個月有期徒刑。記者陳弘逸／攝影

宿舍 房間 口罩

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