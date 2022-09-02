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嘉縣議員代表選舉激戰區傳銀彈攻勢 檢方強化查賄防賄
嘉義縣長、議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長等五合一選舉，今天 下午5點半候選人登記截止，部分激戰山海區議員、鄉鎮市民代表選舉，傳出銀彈攻勢提早發動下手買票，傳出議員與鄉民代表聯合買，每票1千元。
地檢署主任檢察官江金星說，賄選有聞必查，檢警調海巡移民官及政風人員，布建嚴查，為塑造乾淨公平選風，除積極查賄外，也規畫辦理各項反賄選宣導活動。
辦理「乾淨選舉從我做起」候選人簽署反賄選公約起跑，登記期間，在選委會請候選人簽署，為遏止賄選案件發生，溯本清源之道，就是讓候選人能夠自律。
地檢署辦理2018年地方公職人員選舉查察，共起訴296件、252人，緩起訴處分386人，總計發出2415萬元檢舉獎金，顯示反賄選宣導可提升民眾檢舉意願，突顯參與競選活動人員守法意識待加強。
檢方說，選風改善，要靠候選人及選民共同努力，相信候選人應能深刻體認，民眾唾棄賄選，盼「賢能出頭、民主升級」殷切期待，賄選罪最重可處3年以上10年以下徒刑，併科百萬元以上千萬元以下罰金，切勿以身試法，若有違反，檢方定從嚴從速追訴，端正選風。嘉檢檢舉專線（05）2752548、傳真機（05）2780445或免付費專線0800-024-099。
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