牙醫娶陸妻當「看護」還奉父母命攆走 提離法官斥無情

桃園一名牙醫娶中國大陸籍妻子，卻拒絕給診所、房間鑰匙，甚至妻子拿家中物品與食物都要他同意，還拿前女友的照片和妻子對比，直說對方是他請的「保母」。陸妻去年5月遭牙醫趕出門，物品被丈夫、大姑子扔在派出所前，牙醫提離婚訴訟，一審不准。牙醫上訴，台灣高等法院批他未視女方為配偶，不僅駁回，也判須與妻子同居。

這對夫妻2018年9月在大陸結婚，翌年1月29日在我國辦結婚登記。牙醫稱妻子生性多疑、監控慾強，經常要他在上班時回報行蹤，無端懷疑他外遇。牙醫說，與妻子經常爭吵，對方還誣指他家暴，他覺得雙方無法繼續生活，因此請求依民法第1052條第2項規定離婚。因妻子聲請民事通常保護令，牙醫也認為雙方無法同居，這是「正當理由」。

陸妻則表示嫁來台灣後，環境、文化差異都要適應，她平時操持家務，夫妻關係融洽。她說，丈夫婚前曾與診所的助理交往，還拿前女友的照片和她比較，她因此對丈夫的女同事有醋意或警惕心，但這應不是婚姻關係破裂的原因。

她說，丈夫要求她要遵循傳統照顧公婆，但卻把她當成保母、外籍看護，如果不從就命她搬家；去年5月10日她被反鎖屋外，丈夫就拒絕與她同住。

高院審理後認為，妻子傳訊息問丈夫下班時間、有無要回家吃飯，是夫妻的日常，而從對話紀錄來看，陸妻並非頻繁為之，牙醫主張妻子長期監控他行蹤、造成精神痛楚與壓力，理由難以採信。

高院也發現，陸妻被公婆要求搬家，丈夫和家人沒人理會來自異鄉的陸妻要落腳何處，且陸妻婚後沒有工作，沒有可自由運用的金錢，有遭歧視之感。牙醫曾對妻說「妳是什麼人，妳憑什麼壓我的生活，妳來台灣就是要適應台灣的生活，妳在這裡家裡好好待著吧」、「妳不是我老婆啦，妳是我請的…保母，妳就是保母」、「我可以給錢，妳在家好好做事」、「跟我、父母一起買菜吃飯，過正常生活，是妳不要的」完全不顧女方感受。

大姑子在作證時稱，把弟妹的私人物品「收拾到派出所前」不叫「棄置」，高院認為牙醫根本沒把陸妻當成配偶或家人，連憐憫之情都沒有，更不用說夫妻情感。