女員工討薪反遭公司控訛詐1萬全勤獎金 高院：無罪確定

桃園誠訊科技有限公司質疑揭姓女員工掩飾「上班遲到」，領取全勤獎金，讓公司在2年內多付她1萬1127元，提告詐欺；桃園地方法院認為無法排除公司先前給員工彈性、不扣薪的允諾，事後卻否認而欲追究可能，判揭女無罪。台灣高等法院認為揭女對遲到都能提出合理解釋和證據，檢察官無法舉證揭女犯罪，駁回檢方上訴確定。

揭姓女員工2016年3月到誠訊科技公司工作，2018年離職，期間負責公司內員工差勤管理、薪資登載、發給。誠訊科技表示，員工守則明訂「員工上班遲到：每分鐘10元當月累積遲到15分鐘內不算遲到，16分鐘以上每分鐘扣10元並追溯前15分鐘」扣薪規定，但揭女為了掩飾自己上班遲到，藉以領取全勤獎金或規避扣薪，利用製作員工薪資表之便，未如實填載，讓公司多發了「虛報金額」共1萬1127元。

桃園地檢署偵結後依詐欺取財罪起訴揭女。揭女表示，她不是故意登載不實，相關的疑問她都可以解釋，至於有未釐清的部分，因時日久遠，記不得為何算錯。她說，進公司時，當時是每月超過15分鐘起就算遲到，後來變更為30分鐘，但她忘記是何時開始變更。

因桃園地院判揭女無罪，檢方上訴。高院審理認為，誠訊科技公司內勤工作人員上、下班打卡是以POS系統處理，系統會將員工上、下班打卡時間自動轉成Excel檔，揭女再根據Excel檔紀錄員工遲到、請假情形，並計算員工薪資、製作員工薪資表，揭女無須逐一填載。

另外，公司員工薪資表上頭也沒有「遲到時間」欄位需揭女填載，高院質疑何來「故意填載可領全勤獎金」或應扣薪卻未扣薪的情形？如果只是單純計算錯誤，也不能算詐欺取財罪。

揭女被公司指遲到的日子，包括2016年11月早上登記結婚且經李姓負責人允諾不用扣錢；2017年7月因丈夫祖母過世而未出勤，但事前有告知負責人且附訃聞；2018年2月7日、8日都是因負責開門的同事遲到，造成她無法進公司打卡，她有在門口拍照證明上班時間。