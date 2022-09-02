不願將2歲女留給生父燒炭害命 她「產後廔管」想交保

陳姓女子與蘇姓女配偶失和，加上女兒生父想帶走小孩，她精神不穩、欲尋短，萌生帶女兒一起走的念頭。陳女去年4月在淡水住處燒炭，並將安眠藥劑摻入果醬內餵女兒，2歲的女兒因一氧化碳中毒而死亡，陳女則被蘇女救回一命。一審依殺人罪判陳女12年徒刑，台灣高等法院昨勘驗119報案錄音，電話中蘇女焦急喊「臉黑掉了」。

因羈押期限將在12日屆滿，陳女（36歲）以「產後廔管」為由希望能停止羈押、保外醫治，並表示在看守所只能服用消炎藥，這必須手術才能痊癒。法官則詢問如果病症這麼嚴重，何以遲遲未動手術？檢察官和女童生父則認為有必要繼續羈押。

陳姓女子的父母沒有婚姻關係，父親在她年幼時就過世，母親則和別人同居，她從小就由祖母帶大，但卻常遭叔叔暴力相向，人生中有3段住寄養家庭的經歷。陳女從事服務業，和張姓男子交往3年多，還生下女兒，但也因遭對方家暴而分手，為了小孩還對簿公堂。

陳女為了有一個健全的家庭，和蘇姓女子登記結婚，但兩人因消費習慣而屢有衝突，關係越來越糟。蘇女會指責陳女在外頭是否有男人？是否又開始吸毒？這讓陳女開始擔心自己是個不適任的母親，害怕女兒被蘇女搶走，經濟條件不好的她覺得「被困住」，萌生尋短念頭。

2021年4月11日凌晨，陳女將平常吃的安眠藥摻入自製的草莓果醬餵女兒，接著在家中燒炭，陳女因服用上百顆藥物而昏睡，女兒則因一氧化碳中毒而死亡。蘇女回家後發現主臥室反鎖，拿備用鑰匙開門，發現小女孩已無生命跡象、陳女昏迷，急忙打119求援。

陳女聲稱原本是想和女兒一起尋短，但因「沒有準備好」就後悔了，她想要澆熄炭火，但因藥效發作而暈倒，她真的沒想要殺女兒。陳女說，頂多是過失致死，不是殺人。

張姓前男友表示，這起事件是預謀，因為陳女不想把女兒交給他或是蘇女，想要剝奪他或蘇女對小孩的愛，希望法院從重量刑。告訴代理人也指出，陳女的遺書提到絕對不會把女兒留給張家人，可見殺女兒確有可能是為了報復，才藉由母愛之名來行殺人之實。

檢察官認為小孩子不是物品，不是陳女想要時就千方百計透過訴訟手段把女兒從生父身邊帶走，自己與蘇女感情出問題，就擅自剝奪女兒往後的人生，況且在燒炭前還餵女兒安眠藥，完全阻絕她逃生可能。檢察官批陳女不肯面對過錯，以「受害者」自居，犯後態度惡劣。

在一審判決後，陳女上訴，高院昨勘驗蘇姓女配偶的報案電話。蘇女和消防局的對話中，她表示女童「沒有呼吸」、「臉黑掉了」、「沒有在動」、「身體有一點僵硬」，電話另一端則不斷指導她搶救、依照節拍器聲響用力壓，並說「現在只有妳可以救她」；蘇女持續壓了約10分鐘才由趕到的救護人員接手。

昨天共勘驗3段報案錄音，各方對錄音沒有意見，高院定9月21日言詞辯論。