聽新聞
test
0:00 / 0:00

洗車糾紛鄰居反目互控傷害 法官兩人都罰

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣黃姓男子在自家門口洗車時，因占用到鄰居出入口，水又噴到鄰居家門前造成鄰居張女不滿，與他理論，但黃男卻出言辱罵，張女找回丈夫彭男，彭男將黃男壓制在地，兩人互告傷害，彰化地方法院依傷害罪將彭男判刑5月，黃男依公然侮辱罪處拘役30日，兩人均得易科罰金。

判決書指出，黃男去年12月某日上午8點多在自家門前洗車，因水噴到張女家，又擋到其出入口，兩人因此發生口角，張女說「你給我噴水，沒關係啊，我有攝影機」，黃男則罵「幹你娘」、「幹你老師」，張女說「你再譙我，我有錄音錄影」 。

張女並把丈夫彭男找回來，彭男即將身障的黃男壓制跪在地，但黃男不斷掙扎，並企圖把彭男放在他脖子上的手拉開，導致黃男額頭、下唇、手肘、小腿等處都受傷。

黃男事後辯稱，他說的「ㄍㄢˋ，你老師 」不是公然侮辱，姓氏簡和嚴家淦的淦都念「ㄍㄢˋ」、「我請教過律師，律師叫我否認就對了」。

彭男也稱，他和黃男互毆，也造成他頭部紅腫、多處擦挫傷、牙齒掉一顆，不過法官認為，根據監視錄影器顯示，彭男壓制黃男，黃男是基於自衛而打彭男的臉，要彭男鬆手，彭男在壓制黃男過程中，也造成自己雙膝受傷，因黃男是自衛，傷害部分判黃男無罪，彭男造成黃男明顯受傷，判刑5月。

但法官認為黃男洗車占用張女出入處，在張女抱怨後，未道歉，反而罵「壞鄰居」、「幹你娘」，又說是「ㄍㄢˋ」是簡姓的台語，是為狡辯之詞，因此依公然侮辱罪將黃男判處拘役30日。

彰化縣黃姓男子在自家門口洗車時，因佔用到鄰居出入口，水又噴到鄰居家門前，造成鄰居不滿，與鄰居彭男衝突，互告傷害。記者林宛諭／攝影
彰化縣黃姓男子在自家門口洗車時，因佔用到鄰居出入口，水又噴到鄰居家門前，造成鄰居不滿，與鄰居彭男衝突，互告傷害。記者林宛諭／攝影

公然侮辱 律師

延伸閱讀

色男強抱女顧客又頂臀部 辯患眼疾分不清正面背面挨告

柯叔元「美麗人生」領便當？喊話角色「該休息」有玄機

宇宙少女雪娥、EXY驚傳車禍！緊急送醫治療中

NBA／傳衛少與貝佛利已有對話 湖人計畫讓兩人並肩作戰

相關新聞

婦人替無緣媳婦美容 竟剪下隆鼻假體成蜂窩性組織炎

熱愛美容的孫姓婦人，涉替兒子的前女友游姓女子整形美容，先打針劑又切開鼻頭、眉心交接處，卻剪掉隆鼻假體，導致游女傷口變成蜂...

洗車糾紛鄰居反目互控傷害 法官兩人都罰

彰化縣黃姓男子在自家門口洗車時，因占用到鄰居出入口，水又噴到鄰居家門前造成鄰居張女不滿，與他理論，但黃男卻出言辱罵，張女...

再婚嫁到家暴男 婦泣訴為了小孩不敢離婚

桃園一名從事外送的丁姓女子因收入不穩定，積欠3萬元健保費，被移送行政執行署強制執行，銀行僅存的數百元生活費遭扣，連吃飯都...

高雄巡佐二度上班酒駕 分局認情節重大記兩大過免職

高雄市楠梓警分局蔡姓巡佐被分局列為酗酒潛在高風險人員，但仍未有所警覺，日前酒駕上班遭同仁發現，酒測值超標，被依法函送調職...

大樓保全欠債監守自盜 短短1年侵吞700萬管理費

宋姓保全因積欠債務，在高雄三民區一棟社區住宅任職時監守自盜，短短1年內就侵吞743萬管理費，直到管委會發現管理費帳務有問...

父帶4歲兒燒炭卻獨活 二審認「有悔悟」自首減刑判13年

台中葉姓男子獨自撫養4歲大兒子，卻因經濟狀況差摻安眠藥餵小孩再燒炭奪走4歲兒子性命，他原想喝除草劑一走了之，但仍打119...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。