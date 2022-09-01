洗車糾紛鄰居反目互控傷害 法官兩人都罰

彰化縣黃姓男子在自家門口洗車時，因占用到鄰居出入口，水又噴到鄰居家門前造成鄰居張女不滿，與他理論，但黃男卻出言辱罵，張女找回丈夫彭男，彭男將黃男壓制在地，兩人互告傷害，彰化地方法院依傷害罪將彭男判刑5月，黃男依公然侮辱罪處拘役30日，兩人均得易科罰金。

判決書指出，黃男去年12月某日上午8點多在自家門前洗車，因水噴到張女家，又擋到其出入口，兩人因此發生口角，張女說「你給我噴水，沒關係啊，我有攝影機」，黃男則罵「幹你娘」、「幹你老師」，張女說「你再譙我，我有錄音錄影」 。

張女並把丈夫彭男找回來，彭男即將身障的黃男壓制跪在地，但黃男不斷掙扎，並企圖把彭男放在他脖子上的手拉開，導致黃男額頭、下唇、手肘、小腿等處都受傷。

黃男事後辯稱，他說的「ㄍㄢˋ，你老師 」不是公然侮辱，姓氏簡和嚴家淦的淦都念「ㄍㄢˋ」、「我請教過律師，律師叫我否認就對了」。

彭男也稱，他和黃男互毆，也造成他頭部紅腫、多處擦挫傷、牙齒掉一顆，不過法官認為，根據監視錄影器顯示，彭男壓制黃男，黃男是基於自衛而打彭男的臉，要彭男鬆手，彭男在壓制黃男過程中，也造成自己雙膝受傷，因黃男是自衛，傷害部分判黃男無罪，彭男造成黃男明顯受傷，判刑5月。