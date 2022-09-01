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再婚嫁到家暴男 婦泣訴為了小孩不敢離婚

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
丁女前後２任婚姻都不順利，甚至遭到家暴，經濟也面臨困境，行政執行署桃園分署了解狀況後，同意她分期繳納積欠的健保費，並由執行官鄧順生致贈慰問金。圖／行政執行署桃園分署提供
丁女前後２任婚姻都不順利，甚至遭到家暴，經濟也面臨困境，行政執行署桃園分署了解狀況後，同意她分期繳納積欠的健保費，並由執行官鄧順生致贈慰問金。圖／行政執行署桃園分署提供

桃園一名從事外送的丁姓女子因收入不穩定，積欠3萬元健保費，被移送行政執行署強制執行，銀行僅存的數百元生活費遭扣，連吃飯都成問題。她今天到桃園分署辦理分期繳納，泣訴經濟困境與家暴遭遇，讓執行官為之動容，不僅同意分期寬緩，也致贈慰問金聊表心意。

丁女向執行官透露自己結過2次婚，與前夫育有1女，目前女兒跟她一起生活，還在念小學。她與前夫因為感情不和離婚，原本以為第二段婚姻會更好，沒想到第2任丈夫有暴力傾向，去年3月因對方推擠導致左手疼痛無力，今年7月確診隔離還一度沒飯吃，最後向娘家求救才換得一頓溫飽。

丁女說，自己對第2任丈夫非常失望，上個月還被對方打到右眼瘀青、手腳疼痛，雖然有驗傷，但考量小孩照顧問題，暫不打算提告或離婚。另外，由於她與丈夫都是外送員，收入不多也不穩定，存款遭扣押，對小孩生活影響甚鉅，希望能解除扣押。

行政執行署桃園分署表示，丁女的遭遇令人不捨，經了解，社會局已經介入處理，分署評估其家庭及經濟狀況後，同意解除扣押並給予分期寬緩，另外也致贈慰問金6千元表達關懷。

桃園分署指出，民眾如有經濟困難，無法一次繳納，可以申請分期繳納，分署將持續秉持公義與關懷，協助弱勢義務人度過難關。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

丁女前後２任婚姻都不順利，甚至遭到家暴，經濟也面臨困境，行政執行署桃園分署了解狀況後，同意她分期繳納積欠的健保費，並由執行官鄧順生致贈慰問金。圖／行政執行署桃園分署提供
丁女前後２任婚姻都不順利，甚至遭到家暴，經濟也面臨困境，行政執行署桃園分署了解狀況後，同意她分期繳納積欠的健保費，並由執行官鄧順生致贈慰問金。圖／行政執行署桃園分署提供

離婚 家暴

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