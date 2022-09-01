高雄巡佐二度上班酒駕 分局認情節重大記兩大過免職

高雄市楠梓警分局蔡姓巡佐被分局列為酗酒潛在高風險人員，但仍未有所警覺，日前酒駕上班遭同仁發現，酒測值超標，被依法函送調職；未料隔日到新單位報到又再犯；對此分局重新檢視後，認為蔡違紀情節重大，有加重懲處必要，記二大過免職。

經調查，蔡姓巡佐8月28日休假時，在家喝高粱酒後，29日下午1時50分許，本以為酒精已退去，便開車到加昌派出所上班，2時許回到辦公處所時，遭同事發現面有酒容，酒測值達每公升0.66毫克，被依公共危險罪函送，分局也擬議將他調職。

酒駕上班被發現，蔡姓巡佐仍未有所警覺，案發當天又再度喝酒，30日才剛到警備隊報到，又被警備隊隊長發現飲酒，實施酒測時，測得酒測呼氣值仍達公升0.21毫克，只好先行輔導返家休養。

雖然蔡姓巡佐願接受相關懲處，另經分析評估已不適任警職，主動提出退休申請。但分局重新檢視後，認為蔡連續二天酒駕，視警紀於無物，違反情節重大，決議依警察人員人事條例第31條及公務人員考績法第12條規定，採最嚴厲處分予以一次記二大過免職，並報警察局核處。

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