聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄巡佐二度上班酒駕 分局認情節重大記兩大過免職
高雄市楠梓警分局蔡姓巡佐被分局列為酗酒潛在高風險人員，但仍未有所警覺，日前酒駕上班遭同仁發現，酒測值超標，被依法函送調職；未料隔日到新單位報到又再犯；對此分局重新檢視後，認為蔡違紀情節重大，有加重懲處必要，記二大過免職。
經調查，蔡姓巡佐8月28日休假時，在家喝高粱酒後，29日下午1時50分許，本以為酒精已退去，便開車到加昌派出所上班，2時許回到辦公處所時，遭同事發現面有酒容，酒測值達每公升0.66毫克，被依公共危險罪函送，分局也擬議將他調職。
酒駕上班被發現，蔡姓巡佐仍未有所警覺，案發當天又再度喝酒，30日才剛到警備隊報到，又被警備隊隊長發現飲酒，實施酒測時，測得酒測呼氣值仍達公升0.21毫克，只好先行輔導返家休養。
雖然蔡姓巡佐願接受相關懲處，另經分析評估已不適任警職，主動提出退休申請。但分局重新檢視後，認為蔡連續二天酒駕，視警紀於無物，違反情節重大，決議依警察人員人事條例第31條及公務人員考績法第12條規定，採最嚴厲處分予以一次記二大過免職，並報警察局核處。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言