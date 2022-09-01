父帶4歲兒燒炭卻獨活 二審認「有悔悟」自首減刑判13年

台中葉姓男子獨自撫養4歲大兒子，卻因經濟狀況差摻安眠藥餵小孩再燒炭奪走4歲兒子性命，他原想喝除草劑一走了之，但仍打119報案；台中地院以他迫於自身需就醫才自首，依殺人罪判他14年，台中高分院則認為，葉是出於悔悟符合自首要件，今撤銷減刑後改判他13年，仍可上訴。

檢方起訴指出，葉男（40歲）2019年和妻子分居就獨自帶著4歲大兒子在外租屋生活，後來因新冠肺炎疫情影響收入不穩定，加上他平時沒有儲蓄習慣，經濟狀況不佳才起輕生念頭。

檢方查，葉去年9月24日先拿膠帶把冷氣孔、天花板氣孔都密封，深夜用安眠藥磨碎摻入牛奶給兒子喝，趁對方昏睡後點燃木炭想一起走，未料隔天醒來發現小兒已沒了氣息，口鼻還有嘔吐物、身體呈現冰冷僵硬。

葉卻開冷氣在屋內伴屍2天，27日又到附近農會買除草劑，回家想喝下一走了之，但覺得太痛苦才打119報案求救；事後檢方發現，葉體內一氧化碳濃度不高，也僅喝下40CC除草劑。

台中地院一審認為，葉男身為孩子父親，本應愛護幼子，卻因面臨經濟壓力而不思向親友求助，就直接殺害男童，且他報案是因自己服用除草劑，迫於需要就醫才自首，不符合減刑要件，依殺人罪判他14年。

案經上訴，台中高分院二審指出，葉男殺害兒子，應依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，但認定葉也符合刑法第62條自首要件，考量葉先前打算偕子燒炭企圖自殺，醒來後發現自己獨活，仍打算結束自己性命陪同兒子避免他孤單，2天未進食並買農藥喝。

二審認為，葉見兒子死後身形感到不忍，經親友致電關心兒子就學情況後，葉就主動告知自己燒炭，小孩已身亡事實，經對方要求他報案，葉才打119希望兒子能有所安身之處，堪認其內心有悔悟，因此依自首規定予以減刑。

二審考量葉男犯罪動機、目的、犯罪所受刺激，相關人意見等一切情狀，認為本案尚未達罪無可逭、非永久與世隔絕不足實現正義程度，也難認有處無期徒刑長期隔離必要。

二審再審酌，葉男自首是出於自身悔悟，非一審認定他是因服用農藥感到痛苦，迫於殺人犯行難以被發覺情勢下才自首，因此撤銷原判決，並適用自首減刑，改判葉男13年。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980