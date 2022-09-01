按摩店小姐被押走出遊14天「又打又搶」 惡男重刑9年

彰化縣張姓男子欲追求按摩店蘇姓美容師，因聽到蘇女和另一美容師洪女不滿同事甲女，藉故將甲女約出和他們吃消夜，隨即打甲女巴掌，並持槍恐嚇甲女交出金融卡，發現甲女帳戶內有數百萬元，即控制甲女行動、挾持她陪遊前後14天，陸續領出其帳戶的錢240萬元花用，彰化地方法院依強盜等罪將張男4人判處9年到6月不等徒刑。

判決書指出，張男在2019年8月23日晚間到蘇女工作的護膚按摩店消費時，聽到蘇女、洪女和按摩店同事甲女有嫌隙，即表示要為她們出頭處理，而假意說要買時段帶甲女和蘇、洪一起去吃消夜，將他們帶到台中某酒店消費，又要李姓司機返回住處拿2枝手槍。

途中張男即拿出手槍對著甲女說「槍打到會死人」，在酒店時，張男藉口甲曾擅自作主想要帶另名美容師一同外出，斥責甲女私自灌單，要求甲女道歉、支付和解金，又打了甲女多個巴掌，造成甲女臉頰、嘴唇腫脹，甲女只得交出金融卡，並告知密碼，張男即指示李男載洪女持甲女金融卡領出15萬元。

張男發現甲女帳戶內竟有數百萬元存款，即要甲女每喝完1杯酒可減少和解金10萬元，把甲女灌醉，並扣留甲女手機，讓她無法對外求援，由於甲女金融卡一天最高只能提領15萬元，眾人押著甲女一起南下至台南關子嶺、雲林古坑劍湖山世界、台中大里、梧棲、彰化埤頭、北斗、基隆等各處之酒店、旅館、餐廳、KTV、養生會館消費，每天都提領15萬元。

張男並向洪女借20萬元，並要甲女承擔他欠洪女的20萬元，但其中要扣5萬元當做給李男的資遣費，所以只還洪女15萬元，洪女即對張男說甲女宿舍還有現金，即由李男和蘇女回甲女宿舍再拿走5萬元，並分給蘇女和洪女各1萬元當出場費，眾人在限制甲女行動自由的1 0天內，每天均領出15萬元，直到9月3日凌晨零時才在彰化縣某超商外釋放甲女。

但張男食髓知味，10月1日又打電話到按摩店給正在工作的甲女，稱要還錢給她，要她帶個不透明的袋子去裝錢，並約在釣蝦場見面，騙甲女上車點錢，甲女又被載往台北、台中、台南關子嶺等地，每天又從甲女金融卡領出15萬元，限制行動自由直到10月5日凌晨零時，才讓甲女返家，甲女因害怕接二連三遭張男恐嚇取財，才告訴店經理，並報警處理。

但張男卻辯稱所持有的是玩具手槍，帶槍去酒店消費是為防身，甲女未受拘禁，行動自由，是為了躲男友，才和他們出遊。李男則稱他只是司機，只拿到司機費2萬元，還稱張男與甲女是男女朋友，行動未受限。

法官認為，張男、李男對甲女之強盜手段惡劣、剝奪甲女行動自由期間不短，從甲女存款、宿舍取得現金數額龐大，蘇女、洪女與甲女為同事關係，卻為了賺取出場費，及取回張男向洪女所借款項，不惜犧牲甲女利益，不顧同事情誼。