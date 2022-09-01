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影／醉男到醫院探望住院母遭拒 竟亮槍推擠醫護
台北市一名廖姓男子，酒後深夜到醫院探望母親，遭院方拒絕，廖男氣不過竟然動手與醫護人員發生拉扯，還亮出玩具手槍後逃跑；轄區警方中正一分局獲報後，在10小時內破案，在萬華區逮到廖男。警詢後依妨害自由、違反醫療法等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。
廖男（24歲）日前先是到夜市逛街，再飲酒後，約於凌晨四點多時，滿身酒氣的跑到中正區某醫院，要探望住院的母親，只是院方因管制期間又時值深夜，不願讓他進入。
廖男氣不過，竟然亮出玩具手槍要恐嚇護理師，並動手拉扯，醫院駐衛警趕緊報案，但警方趕到時，廖男已經離去。
警方循線調閱周邊監視器，鎖定廖男身分，持北檢、北院核發的拘票、搜索票連夜埋伏，在10小時內，將廖男逮捕，並查扣作案用的玩具槍1把。警詢後依妨害自由、醫療法等罪嫌送辦，偵查庭後，被檢察官飭回。
中正一分局呼籲，大眾應尊重醫療院所各項管制措施，勿於醫療院所出現暴力行爲，如有違序違法狀況，警方當依法究辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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