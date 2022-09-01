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二度上班酒駕遭移送 高雄巡佐羞愧已提退休

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄市楠梓警分局蔡姓巡佐，被分局列為酗酒潛在高風險人員，但仍未有所警覺，日前酒駕上班遭同仁發現，酒測值超標，被依法函送調職；未料隔日到新單位報到又再犯；對此，分局強調，不掩飾、不護短、不庇縱，除依法函送、記過；當事員警也主動提出退休申請。

經調查，蔡姓巡佐8月28日休假時，在家喝高粱酒後，29日下午1時50分許，本以為酒精已退去，便開車到加昌派出所上班，2時許回到辦公處所時，遭同事發現面有酒容，酒測值達每公升0.66毫克，被依公共危險罪函送，分局也擬議將他調職。

酒駕上班被發現，蔡姓巡佐仍未有所警覺，案發當天又再度喝酒，30日才剛到警備隊報到，又被警備隊隊長發現飲酒，實施酒測時，測得酒測呼氣值仍達公升0.21毫克，只好先行輔導返家休養。

據了解，蔡姓巡佐從警28年，過去在後勁派出所時，就被分局列為酗酒潛在高風險人員，後來調往分局局下加昌派出所就近看管，未料屢勸不聽，再犯酒駕；同仁對他的工作評價，也認為平時精神萎靡，表現也平平。

對此，分局強調，針對蔡姓巡佐29、30日酒駕犯行，除依法函送，更依「警察人員駕車安全考核實施要點」規定擬議各記一大過，加強輔導考核，報請警察局核處，以維警紀。

案發後，蔡姓巡佐，願接受相關懲處，另經分析評估已不適任警職，主動提出退休申請。

高雄市楠梓警分局蔡姓巡佐，被分局列為酗酒潛在高風險人員，近日酒駕遭自家人發現，依法函送、記過，當事人已主動提離職。記者陳弘逸／攝影
高雄市楠梓警分局蔡姓巡佐，被分局列為酗酒潛在高風險人員，近日酒駕遭自家人發現，依法函送、記過，當事人已主動提離職。記者陳弘逸／攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 警察

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