聽新聞
test
0:00 / 0:00
周玉蔻指不敢答「有無拿共產黨錢」 鄭寶清按鈴控告誹謗
民進黨前立委鄭寶清宣布參選下屆桃園市長，因名嘴周玉蔻指他不敢回答「有沒有拿共產黨的錢」，今天上午赴桃園地檢署按鈴申告，控訴周玉蔻妨害名譽及違反選罷法。鄭寶清表示，如果我有拿共產黨的錢，別說退黨退選，我還不得好死。
鄭寶清興訟指出，周玉蔻8月29日在節目「新聞放鞭炮」中打電話給他，三度詢問他「有沒有拿共產黨的錢」，當時因為有另一通重要電話要接，二度告知「我有重要電話進來」才掛掉電話，事後竟被周玉蔻解讀為不敢回答，口氣還帶有嘲諷訕笑。
鄭寶清說，自己後來有致電周玉蔻，告知對方不要亂做文章，並稱「鄭寶清如果拿過國民黨一塊錢，拿過中國一塊錢，我不得好死。亂講話的人也不得好死，妳敢發誓嗎」等語，但對方不敢接話。
鄭寶清表示，周玉蔻的行為是刻意暗指他有收共產黨的錢，這種不實指控對他名譽損害極大，也嚴重傷害他的選情，因此提告刑法加重誹謗罪和選罷法意圖使人不當選罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言