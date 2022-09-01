快訊

日本羽賽／連兩輪逆轉勝！戴資穎8強就位

軒嵐諾「長胖」再增強 氣象局曝2變數可能發布陸警

陳時中公布大巨蛋檔案？柯文哲突爆粗口：屁話連篇、X的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周玉蔻指不敢答「有無拿共產黨錢」 鄭寶清按鈴控告誹謗

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

民進黨前立委鄭寶清宣布參選下屆桃園市長，因名嘴周玉蔻指他不敢回答「有沒有拿共產黨的錢」，今天上午赴桃園地檢署按鈴申告，控訴周玉蔻妨害名譽及違反選罷法。鄭寶清表示，如果我有拿共產黨的錢，別說退黨退選，我還不得好死。

鄭寶清興訟指出，周玉蔻8月29日在節目「新聞放鞭炮」中打電話給他，三度詢問他「有沒有拿共產黨的錢」，當時因為有另一通重要電話要接，二度告知「我有重要電話進來」才掛掉電話，事後竟被周玉蔻解讀為不敢回答，口氣還帶有嘲諷訕笑。

鄭寶清說，自己後來有致電周玉蔻，告知對方不要亂做文章，並稱「鄭寶清如果拿過國民黨一塊錢，拿過中國一塊錢，我不得好死。亂講話的人也不得好死，妳敢發誓嗎」等語，但對方不敢接話。

鄭寶清表示，周玉蔻的行為是刻意暗指他有收共產黨的錢，這種不實指控對他名譽損害極大，也嚴重傷害他的選情，因此提告刑法加重誹謗罪和選罷法意圖使人不當選罪。

民進黨前立委鄭寶清不滿名嘴周玉蔻亂做文章，今天按鈴申告對方妨礙名譽及違反選罷法。記者陳俊智/攝影
民進黨前立委鄭寶清不滿名嘴周玉蔻亂做文章，今天按鈴申告對方妨礙名譽及違反選罷法。記者陳俊智/攝影

鄭寶清 周玉蔻 共產黨 桃園市長 2022大選

延伸閱讀

鄭寶清今將登記選桃園市長 鄭文燦：三打一還是會贏

鄭寶清參選聲量飆！桃園四腳督？ 學者：鄭、賴最後都會被棄保

鄭寶清參選影響鄭運鵬？ 鄭運鵬：對選戰有信心

影／重話批鄭文燦說謊 鄭寶清：不能「朕」說了算

相關新聞

康喜軒金牛角負責人詐貸1億餘 落跑成通緝

康喜軒金牛角麵包曾姓負責人2016年間找來5名人頭，以申請房貸為藉口，勾結曾在板信商業銀行擔任放款部門襄理的楊姓女子，詐...

父帶4歲兒燒炭卻獨活 二審認「有悔悟」自首減刑判13年

台中葉姓男子獨自撫養4歲大兒子，卻因經濟狀況差摻安眠藥餵小孩再燒炭奪走4歲兒子性命，他原想喝除草劑一走了之，但仍打119...

按摩店小姐被押走出遊14天「又打又搶」 惡男重刑9年

彰化縣張姓男子欲追求按摩店蘇姓美容師，因聽到蘇女和另一美容師洪女不滿同事甲女，藉故將甲女約出和他們吃消夜，隨即打甲女巴掌...

影／醉男到醫院探望住院母遭拒 竟亮槍推擠醫護

台北市一名廖姓男子，酒後深夜到醫院探望母親，遭院方拒絕，廖男氣不過竟然動手與醫護人員發生拉扯，還亮出玩具手槍後逃跑；轄區...

二度上班酒駕遭移送 高雄巡佐羞愧已提退休

高雄市楠梓警分局蔡姓巡佐，被分局列為酗酒潛在高風險人員，但仍未有所警覺，日前酒駕上班遭同仁發現，酒測值超標，被依法函送調...

周玉蔻指不敢答「有無拿共產黨錢」 鄭寶清按鈴控告誹謗

民進黨前立委鄭寶清宣布參選下屆桃園市長，因名嘴周玉蔻指他不敢回答「有沒有拿共產黨的錢」，今天上午赴桃園地檢署按鈴申告，控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。