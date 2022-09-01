周玉蔻指不敢答「有無拿共產黨錢」 鄭寶清按鈴控告誹謗

民進黨前立委鄭寶清宣布參選下屆桃園市長，因名嘴周玉蔻指他不敢回答「有沒有拿共產黨的錢」，今天上午赴桃園地檢署按鈴申告，控訴周玉蔻妨害名譽及違反選罷法。鄭寶清表示，如果我有拿共產黨的錢，別說退黨退選，我還不得好死。

鄭寶清興訟指出，周玉蔻8月29日在節目「新聞放鞭炮」中打電話給他，三度詢問他「有沒有拿共產黨的錢」，當時因為有另一通重要電話要接，二度告知「我有重要電話進來」才掛掉電話，事後竟被周玉蔻解讀為不敢回答，口氣還帶有嘲諷訕笑。

鄭寶清說，自己後來有致電周玉蔻，告知對方不要亂做文章，並稱「鄭寶清如果拿過國民黨一塊錢，拿過中國一塊錢，我不得好死。亂講話的人也不得好死，妳敢發誓嗎」等語，但對方不敢接話。