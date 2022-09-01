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想求生！13名死囚請求蔡英文總統特赦 判決結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

林于如。圖／聯合報系資料照片
林于如。圖／聯合報系資料照片
黃麟凱、林于如、王鴻偉等13名死刑犯向總統請求赦免卻未獲回應，提行政訴訟要求蔡英文核准特赦或減刑。台北高等行政法院認為赦免或減刑是憲法賦予總統的職權，並非司法審查的爭議，裁定駁回，可抗告。

本次請求赦免的死刑定讞者包括施智元、郭旗山、陳文魁、劉華崑、張嘉瑤、黃麟凱、沈歧武、林旺仁、張人堡、王鴻偉、黃富康、鄭武松、林于如、陳昱安等14人；陳昱安因在獄中自縊身亡，北高行另案裁定駁回訴訟。

其中，王鴻偉砍殺女大生176刀致死，林于如殺死母親、婆婆和丈夫詐領保險金，黃麟凱絞殺前女友母女2人，張人堡則連續犯下3件姦殺、殺人案，皆被判處死刑確定，至今還在看守所關押中。

黃麟凱等13人透過律師主張，公政公約規定受死刑宣告者有請求赦免或減刑的權利，而總統有通知請求赦免者准駁的義務，才能合乎憲法及公政公約保障的意旨。

律師指出，依過去的大法官解釋，人民權利受侵害或限制，應有獲救濟的機會和制度，總統若怠於准駁人民請求赦免，人民當然可以透過司法審查獲得救濟。

另律師主張，沈歧武、林旺仁、張人堡、王鴻偉、黃富康、鄭武松、林于如等7人分別有精神障礙或智能障礙，依公政公約規定法院不得判處死刑，且總統更應行使赦免權，才合乎國際人權規範的要求。

北高行認為，總統是否行使特赦、減刑職權並非法律爭議，且依公政公約規定，受死刑宣告者雖可請求總統特赦或減刑，但僅是「促使」總統發動職權，不代表總統應有一定作為。

裁定指出，黃麟凱等13人向總統請求減刑或赦免，至今未獲准駁回應，不是應受司法審查的法律爭議事項，裁定駁回請求。

王鴻偉（右）。圖／聯合報系資料照片
王鴻偉（右）。圖／聯合報系資料照片
張人堡。圖／聯合報系資料照片
張人堡。圖／聯合報系資料照片
黃麟凱。圖／聯合報系資料照片
黃麟凱。圖／聯合報系資料照片

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死刑 特赦

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