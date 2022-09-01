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財政部高雄關官員退休前想升課長 公文夾禮券行賄關務長

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

財政部高雄關64歲廖姓官員，為了趕在65歲退休前晉陞9職等課長職缺，在公文內夾帶17張面額3000元郵政禮券，企圖行賄主管、高雄關蘇姓關務長，結果關務長直接將禮券、公文移送政風室調查，高雄地檢署偵結，今依行賄罪將廖男起訴。

檢方調查，廖男在高雄關旗津分關負責櫃場查緝、過濾艙單等業務，他因為公務生涯即將到頭，希望在屆齡退休前晉升第三序列、九職等課長，去年8月12日將自我推薦表夾在公文內，上呈給蘇姓關務長，希望蘇能在主官保薦的20分核分權打給他，讓他獲得高分順利晉升。

但當年度陞遷作業已辦理完成，蘇姓關務長請廖男下年度在辦理陞遷甄審作業，廖等到今年1月15日，因旗津分關主任退休，廖預計關務署將啟動陞遷作業，於是再把自我推薦表寄給蘇姓關務長及廖姓分關主任，及關務署長謝鈴媛，希望能順利獲得推薦，但蘇姓關務長及廖姓分關主任都未推薦。

由於廖即將面臨退休，心急的他今年1月26日下午，拿著自我推薦表直接上呈給蘇姓關務長，爭取課長職缺，但關務長另有要事沒有與廖男碰面，於是廖將公文交給辦公室機要，結果蘇姓關務長收到公文後，發現裡面夾帶17張面額3千元的郵政禮券，當場將公文送給政風室查辦。

檢廉調查時，廖男辯稱禮券是給關務長緝私獎勵金，但檢方根據多名高雄關主管證詞，發現蘇姓關務長上任以來，並未領過廖男口中的「緝私獎金」，因此綜合相關事證，認為廖是為求晉升課長，才在公文中夾帶禮券行賄關務長，偵結後依不違背職務行賄罪將他起訴。

財政部高雄關官員想在退休前升任九職等，異想天開行賄主管，被地檢署起訴。本報資料照片
財政部高雄關官員想在退休前升任九職等，異想天開行賄主管，被地檢署起訴。本報資料照片

禮券 賄款 財政部

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