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賣ETF自肥6000萬 街口投信胡亦嘉夫婦等6人背信起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

街口金融科技董事長胡亦嘉，兩年前擔任街口投信負責人期間，涉嫌在追募「期街口布蘭特正2」ETF基金時配售不公，獨厚身旁熟人，藉此自肥約6000萬元。台北地檢署今依證交法特別背信等罪，起訴胡亦嘉、胡妻莊郁琳、親信詹淑玲，以及街口投信前董事長王律傑、董事陳志睿，和地產商楊健一之子楊立偉共6人。

胡亦嘉出身顯赫，祖父胡炘中將退伍，曾任前總統蔣中正的侍衛長、中華民國駐巴拉圭大使及駐新加坡商務代表團代表；父親胡定吾曾任中華開發工業銀行董事長、中華開發總經理，現為生華生物科技董事長。

「期街口布蘭特正2」是石油ETF基金，2020年首批發行後，市價快速攀升成為搶手投資標的，街口投信為此於同年7月在金管會同意下進行追募，卻出現有意高價申購者眾多，僅有少數特定幸運兒買得到的異常情形。

金管會介入調查後，發現胡亦嘉等人違背對金管會將公平處理追募額度分配，並納入內控的承諾，實際上卻僅對特定海外公司進行配售。金管會為此對街口投信配售不公開罰，並停止胡亦嘉董事長職務，胡男還提起行政訴訟反擊，金管會於是將全案移送檢調偵辦。

檢方調查，當時有不少投信業者有意高價申購該ETF，但街口投信只配售給某家註冊在英屬維京群島的境外公司，造成釋出量太少價格飆漲，成功申購到第二批的少數人則輕鬆賺得大量價差。事後查出，上述申購到該ETF的境外公司，疑似也胡亦嘉實質可控制的紙上公司，藉此自肥獲利近6000萬元。

街口金融科技董事長胡亦嘉因街口投信追募基金配售不公，自肥近6000萬元，遭北檢依證交法特別背信等罪起訴。圖／聯合報系資料照片
街口金融科技董事長胡亦嘉因街口投信追募基金配售不公，自肥近6000萬元，遭北檢依證交法特別背信等罪起訴。圖／聯合報系資料照片

胡亦嘉 ETF

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