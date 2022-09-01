涉違反證交法遭起訴 胡亦嘉心情平靜：離譜的案子

街口支付創辦人胡亦嘉。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影 街口支付創辦人胡亦嘉辦理基金配售時涉嫌未公平配售投資人，台北地檢署今天依違反證券交易法起訴胡亦嘉、妻子莊郁琳等6人。胡亦嘉今天接受中央社記者電訪時心情平靜，但也直言這是「蠻離譜的案子」。

胡亦嘉說，等收到北檢起訴通知後，會跟律師研議後續處理方式。

街口集團告訴中央社記者，此事和街口電子支付和街口金融科技都無關，胡亦嘉也已不再是街口電支負責人，對此無回應。

檢調獲報，胡亦嘉等人於民國109年間涉嫌違背受託任務，辦理基金配售時未公平配售予所有投資人，獲取不法所得初估約新台幣6000萬元，涉犯證交法等罪嫌。

北檢今年3月間展開首波搜索、約談行動，檢察官複訊後，諭令胡亦嘉1000萬元交保，限制出境、出海、住居；街口投信前董事長王律傑200萬元交保、地產大亨楊健一的兒子楊立偉100萬元交保、莊郁琳50萬元交保。

檢調6月間展開第2波偵查行動，再度約談王律傑及陳姓法人董事、詹姓女員工等人說明。檢察官訊後，諭令陳、詹各以100萬元及50萬元交保。