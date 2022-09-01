快訊

半導體搶才 台積磁吸效應外商無奈「要不要投資台灣？」

一個鄭寶清、綠營兩種反應 側翼罵背骨卻不見議員惡言？

王必勝外遇事件歷經10個月 妻尤香玉「一句話」展現高EQ

涉違反證交法遭起訴 胡亦嘉心情平靜：離譜的案子

中央社／ 台北1日電

街口支付創辦人胡亦嘉。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
街口支付創辦人胡亦嘉。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
街口支付創辦人胡亦嘉辦理基金配售時涉嫌未公平配售投資人，台北地檢署今天依違反證券交易法起訴胡亦嘉、妻子莊郁琳等6人。胡亦嘉今天接受中央社記者電訪時心情平靜，但也直言這是「蠻離譜的案子」。

胡亦嘉說，等收到北檢起訴通知後，會跟律師研議後續處理方式。

街口集團告訴中央社記者，此事和街口電子支付和街口金融科技都無關，胡亦嘉也已不再是街口電支負責人，對此無回應。

檢調獲報，胡亦嘉等人於民國109年間涉嫌違背受託任務，辦理基金配售時未公平配售予所有投資人，獲取不法所得初估約新台幣6000萬元，涉犯證交法等罪嫌。

北檢今年3月間展開首波搜索、約談行動，檢察官複訊後，諭令胡亦嘉1000萬元交保，限制出境、出海、住居；街口投信前董事長王律傑200萬元交保、地產大亨楊健一的兒子楊立偉100萬元交保、莊郁琳50萬元交保。

檢調6月間展開第2波偵查行動，再度約談王律傑及陳姓法人董事、詹姓女員工等人說明。檢察官訊後，諭令陳、詹各以100萬元及50萬元交保。

胡亦嘉

延伸閱讀

賣ETF自肥6000萬 街口投信胡亦嘉夫婦等6人背信起訴

不敵LINE等競爭對手 街口支付旗下通訊軟體Jello將終止服務

相關新聞

賣ETF自肥6000萬 街口投信胡亦嘉夫婦等6人背信起訴

街口金融科技董事長胡亦嘉，兩年前擔任街口投信負責人期間，涉嫌在追募「期街口布蘭特正2」ETF基金時配售不公，獨厚身旁熟人...

崩潰！警察愛慕女員工 徘徊賣場躲樹埋伏跟蹤長達一年

時任花蓮縣警察局新城分局派出所張姓警員因愛慕賣場許姓女員工，多次跟蹤、徘徊在許女工作場所、住家，甚至跟車、出言問許女的男...

台鐵531標冤案逆轉…6工程人員無罪定讞還清白 傷害難彌補

喧騰一時的台中鐵路高架「531標工程貪瀆案」，經纏訟六年多，前陣子六位工程人員全員無罪定獻。近來立法院交通委員會立委辦公...

涉違反證交法遭起訴 胡亦嘉心情平靜：離譜的案子

街口支付創辦人胡亦嘉辦理基金配售時涉嫌未公平配售投資人，台北地檢署今天依違反證券交易法起訴胡亦嘉、妻子莊郁琳等6人。胡亦...

退休前想升課長 高雄關官員公文夾禮券行賄關務長

財政部高雄關64歲廖姓官員，為了趕在65歲退休前晉陞9職等課長職缺，在公文內夾帶17張面額3000元郵政禮券，企圖行賄主...

攜4歲兒共赴黃泉 他獨活伴屍2天上訴二審殺人罪判13年

台中葉姓男子獨自撫養4歲大兒子，他因經濟狀況差、平常沒儲蓄，竟摻安眠藥餵小孩再燒炭奪走4歲兒子性命，他原想喝除草劑一走了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。