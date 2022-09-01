攜4歲兒共赴黃泉…他獨活伴屍2天 上訴二審殺人罪判13年

台中葉姓男子獨自撫養4歲大兒子，他因經濟狀況差、平常沒儲蓄，竟摻安眠藥餵小孩再燒炭奪走4歲兒子性命，他原想喝除草劑一走了之卻因太痛苦求救才曝光，檢方痛批他漠視生命法益起訴求重刑，台中地院一審依殺人罪判他14年，案經上訴二審台中高分院今撤銷改判13年，仍可上訴。

台中高分院今天上午11點宣判，葉男仍在押但有到庭聆聽，宣判完畢後他舉手詢問表示「沒聽清楚」，經審判長紀文勝諭知判13年，葉重複說了句「判13年」，隨即被還押。

檢方起訴指出，葉男（40歲）2019年和妻子分居就獨自帶著4歲大兒子在外租屋生活，後來因新冠肺炎疫情影響收入不穩定，加上他平時沒有儲蓄習慣，經濟狀況不佳才起輕生念頭。

檢方查，葉去年9月24日先拿膠帶把冷氣孔、天花板氣孔都密封，深夜用安眠藥磨碎摻入牛奶給兒子喝，趁對方昏睡後點燃木炭想一起走，未料隔天醒來發現小兒已沒了氣息，口鼻還有嘔吐物、身體呈現冰冷僵硬。

葉卻開冷氣在屋內伴屍2天，27日又到附近農會買除草劑，回家想喝下一走了之，但覺得太痛苦才打119報案求救；事後檢方發現，葉體內一氧化碳濃度不高，也僅喝下40CC除草劑。

檢方認為，葉明知道母親、分居的妻子都有養育兒子意願和能力，執意獨養小孩又因經濟問題就剝奪其寶貴生命，發現兒子沒生命徵象也沒試圖求救，痛批他漠視生命法益、生長權利，犯行不應輕恕，偵結依家暴殺人罪嫌起訴他，建請法院從重量刑。

台中地院審酌，經綜合葉男的生長環境、成長過程、殺害動機、行凶時對兒子的手段，以及犯後態度等等，且葉身為孩子父親，本應愛護幼子，卻因面臨經濟壓力而不思向親友求助，就直接殺害男童。

一審也考量，全案終究是葉男因為面對外在經濟壓力衝擊，和其他無關殺人、恣意剝奪他人生命的情形有別，且犯後始終坦承，表示願意接受法律制裁，綜合考量狀況、被害家屬及檢察官意見的量刑意見等，依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處有期徒刑14年。

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