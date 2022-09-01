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酒測值1.07辯沒喝 醉騎士求警「放過我請你一攤」下場慘

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區一名男子昨晚酒後騎車要上班，違規左轉被巡邏警方攔下，他渾身酒氣卻辯沒喝酒，結果酒測值高達1.07，才向警方求情，還說要「請一攤」，遭員警嚴詞駁斥，全案詢後依公共危險罪嫌送辦。

桃園警分局龍安派出所長楊孟竟及警員黃泓翔，昨晚8時許巡邏經過龍安街與文中路口，發現一名機車騎士未依規定兩段式左轉，差點與直行車輛發生碰撞，立即將他攔下。

被攔的游姓機車騎士（43歲）表示自己有依規定兩段式左轉，但員警向他說明應直行後於路口待轉區停等，燈號變換後再直行，他直接左轉已經違規。

交談過程中員警發現游男滿身酒氣，但他表示沒有飲酒，結果經酒測值高達每公升1.07毫克、嚴重超標後，才改口稱昨剛與朋友環島回來，路上喝了些啤酒，不覺得酒醉，到家後休息一下正準備去蘆竹區餐廳上班，沒想到會被警察攔到。

游男擔心受罰，竟出言求員警高抬貴手「放過」，願意請員警「一攤」表示誠意；員警聞言哭笑不得，說「那我就要沒工作了」，嚴詞拒絕，並帶他回所內偵詢，全案依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾食用含酒精飲料，切勿駕駛車輛，以免危害自身及他人安全。

桃園市游姓男子（左）昨晚酒後騎車，酒測值高達1.07，還稱可以「請一攤」並要求員警「放過」，仍遭依公共危險罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝
桃園市游姓男子（左）昨晚酒後騎車，酒測值高達1.07，還稱可以「請一攤」並要求員警「放過」，仍遭依公共危險罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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