瑞士籍毒販在台運毒判18年 關7年移交瑞士

1名瑞士籍受刑人在台犯毒品案件，7年前判刑18年確定並發監，法務部依我國與瑞士2020年12月11日完成簽署的「移交受刑人協定」，日前令他由瑞士警方帶回，這是首次移交人犯返回瑞士服刑的案例。

法務部今天表示，本案瑞士籍受刑人，因在我國涉及運輸第一級毒品案件，經法院判處有期徒刑18年確定，於2015年間入監服刑，於服刑期間，透過瑞士商務辦事處表示希望能返國服刑。

經台、瑞雙方共同協商並在兩國完成簽署移交受刑人協定後，法務部召集「跨國移交受刑人審議小組」會議審議，決議同意進行移交。

法務部說，相關後續作業由國際及兩岸法律司擔任聯繫窗口，針對執行計畫研議，並透過瑞士商務辦事處及權責機關，充分與台灣桃園地方檢察署、矯正署台北監獄、調查局國際事務處及桃園市調查處機場調查站等人員通力合作，在兼顧防疫規範及確保參與人員安全的前提下，上月30日圓滿達成任務。

法務部指出，截至今日，我國已移交7名德籍受刑人、2名英籍受刑人、1名丹麥籍受刑人、1名波蘭籍受刑人及1名瑞士籍受刑人分別返回德國、英國、丹麥、波蘭、瑞士繼續服刑。