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崩潰！警察愛慕女員工 徘徊賣場躲樹埋伏跟蹤長達一年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

時任花蓮縣警察局新城分局派出所張姓警員因愛慕賣場許姓女員工，多次跟蹤、徘徊在許女工作場所、住家，甚至跟車、出言問許女的男性友人「你是她男朋友嗎」，時間長達1年，分局記張申誡一次，張不服提行政訴訟，台北高等行政法院判張敗訴，可上訴。

張原先是花蓮新城分局北埔派出所警員，2020年9月調任台北市警局松山分局警備隊員；許女2020年4月30日向警政署陳情表示，長期受到張跟蹤、騷擾， 張常在她住家和工作的賣場徘徊，並騷擾男性友人，經多次勸告無效，才會請求張的長官督導、制止張的行為。

許女接受分局電話訪談時，表示張表明是喜歡、要追求她，但在她工作時不斷在她身邊徘徊，「我走到哪裡他跟到哪裡」，每次約1、2小時，甚至還有5、6小時，「我出門回家都神經兮兮，讓我很不舒服」。

許女表示，她有一次晚間從朋友家要回住處，上車前看到一個人躲在樹後面，「那個人就是他」，造成她心神恐懼，且她和主管都已經明確向張表示已造成她和工作同仁的不舒服，說過10、20次，但張曾看到她的男性友人，直接上前問「你是她男朋友嗎？」並跟車。

新城分局事後認為張違反品操紀律、言行失檢，影響警譽但情節輕微，記申誡一次懲處。張不服提行政訴訟，主張警察人員服務守則是規範警察酗酒、酒駕或參與賭博等活動，另警察人員與人發生不正常感情交往處理要點，也是規範警察和已婚人士交往，而他只是對許女有好感，許女也非已婚，與規定要件不符。

北高行認為根據相關錄影光碟、照片、訪談記錄等，認定張自2019年開始常徘徊在許女工作場所，時間長達一年，確實造成許女恐懼、困擾；許女在賣場工作，雖是公共場域，但張跟蹤、徘徊、跟車，足以侵擾許女身體、行動、私密領域等。

北高行指出，張身為警察人員，應重視榮譽，言行舉止應端莊謹慎，卻長時間跟蹤、騷擾，已損及警察人員及機關形象，分局記申誡一次懲處沒有違誤，判張敗訴。

警察示意圖，圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片
警察示意圖，圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片

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