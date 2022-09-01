醉漢持玩具槍大鬧醫院急診室 北市警拘提送辦

廖姓男子日前渾身酒氣前往大型醫院急診室，疑探望母親遭拒，涉嫌持玩具槍恐嚇護理師。台北市中正一警分局獲報後火速將廖男拘提到案，依違反醫療法等罪移送北檢偵辦。

中正第一分局忠孝西路派出所於日前凌晨4時許，接獲轄區大型醫院駐衛警報案，有一名男子渾身酒氣，持疑似槍枝向護理師恐嚇，並動手拉扯護理師，警方立即派員前往調查。

警方調查發現，廖男案發時渾身酒味，搖搖晃晃走進台大急診室內，向護理師表示要探望住院的母親，護理師說明，廖男母親暫不開放探病，廖男竟因此心生不滿，持玩具手槍恐嚇護理師，並動手拉扯後離去。

警方循線調閱周邊監視器，鎖定廖男身分，並持台北地檢及地院核發的拘票、搜索票連夜埋伏，火速在10小時內將廖男拘提到案，並查扣作案用玩具槍一把。

警方訊問後依妨害自由、違反醫療法等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。