台鐵531標冤案逆轉…6工程人員無罪定讞還清白 傷害難彌補

喧騰一時的台中鐵路高架「531標工程貪瀆案」，經纏訟六年多，前陣子六位工程人員全員無罪定獻。近來立法院交通委員會立委辦公室頻接獲相關陳情，一位具綠營背景的工程界大老更感嘆，司法雖還給清白，但被捲入的公務員多年所受的傷害擴及家人，卻難以彌補，如今隨著全案塵埃落定，盼能還原整件事情始末，給當事人基本的公道。

2015年7月，時任鐵工局中工處主計主任鄭淑鈴，上班時突遭人擄走還強拍裸照，意外牽扯出台中鐵路高架化的工程弊案。檢調指控，承覽531標工程廠商的華盛營造，因為工程延宕，怕被罰違約金，多次和中工處人員密會圖利，廠商甚至找人擄走主張開罰的鄭淑鈴，地檢署依法起訴疑似涉案的相關公務人員。

隨著官司無罪定讞，知情人士表示，綜觀偵辦過程，正是鄭淑鈴以檢舉人及證人身分，向檢調單位檢舉，以其主張工程逾期罰款，遭到當時處長及相關工程人員反對而被擄之情節，輿論嘩然；當時所有工程人員飽受指責，而今真相大白，該標工程並無逾期，亦無逾期罰款之要件，擄人一事顯然與鄭淑鈴所指稱之工程逾期罰款動機無關。

知情人士指出，相關陳述並非空口說白話，全是根據判決書內容所言。本案經一審、二審均判定無罪，高院更在判決書上載明，「按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實」、「531標工程經審核結果，無工程逾期之情形，本案實無起訴書所指被告等為使00公司免計罰違約金，而為本案圖利犯行之動機與必要」。

此外判決書也提及，「檢察官起訴意旨被告林銘益等明知00公司系爭工程NTP1+390已逾期，為圖利00公司免予計罰而為不實延展工期之記載云云，洵屬無稽」、「⋯工期之計算及逾越該期限是否處以違約金......無法從鄭淑鈴對於應否計罰違約金所示之意見及遭妨害自由等情，據以推論系爭工程之工期、違約金之判斷是否合理、合法，檢察官此部分上訴理由，難認可採」。

知情人士表示，同樣的該標鄰標工程631標，因當時531標被重砲偵辦，而採取罰款作為，後經廠商提出仲裁，結果機關除須給付8736萬餘元，及至仲裁聲請狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算利息，並給付仲費（108仲聲仁字第079），「這些都是民脂民膏，不僅浪費公帑，也浪費行政資源」。

知情人士揭露，鄭淑鈴之前任職於台北市政府捷運工程局機電工程處主計主任時，與其處長周00發生關係，周00的元配一狀告上法院，依據士林地院2015年6月判決書（台灣士林地方法院104年度易字第325號）所載，其與周00的Line鹹濕對話內容，如「·····我們愛愛好多次，呵呵，你真強，我全然感受到你的愛，所以妹妹都熱情回應」、「一下子妹妹水好多，愛愛時弟弟進入我身體了，好緊密、好親密，表現真好，時而慢，時而快......真滿足」等，後因相姦罪被起訴，判刑1年定讞。

知情人士進一步指出，鄭淑鈴之後調任交通部高速公路局主計主任，在北區分局時，也因疑似為對王姓同仁小女生職場霸凌，機關依程序審查確定霸凌成立，並遭同仁一狀告到地檢署偵辦起訴中（土林地檢署111偵9176號）。該人士說，揭露出更多資訊並非帶風向，旨在讓社會大眾能更客觀、全面地審視該案，是否為檢舉人口中的弊案，相信自有公評。