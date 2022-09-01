強灌植物人阿公喝尿害肺炎 惡看護：原本想給阿嬤喝

印尼女看護蒂雅來台工作1年多，因不滿張姓雇主供餐模式，竟把氣出在張男的植物人父親身上，不但不依正確方式餵食，還捧尿強灌張父嘴巴，害對方嗆咳引發肺炎，事後還裝無辜，辯稱餵尿是為了治療，甚至企圖以精神疾病脫罪，結果被桃園地院認定犯後態度不佳，依傷害罪判刑1年2月，執行完畢後驅逐出境。可上訴。

判決指出，蒂雅2020年9月到張男家中工作，負責照顧中風昏迷不醒的張父。她自稱受過看護訓練，也看過張男等人用鼻胃管餵食張父，同年10月間仍以鋼杯、藥杯及徒手盛水等方式，將自己的尿水直接灌進張父嘴巴，導致對方多次嚴重嗆咳，更有發燒、疑似吸入性肺炎等症狀。

張男等人見父親情況不對勁，調閱監視器發現蒂雅惡行，但蒂雅始終否認，辯稱這樣做是為了醫治張父。

審理時，蒂雅辯稱張父就像自己的阿公，她不可能害他，餵尿是想幫忙治病，方法是她親生阿公教的，不過她的阿公已經往生了。蒂雅還說，尿跟水都是液體，不會卡在喉嚨，不會因此造成肺炎，更何況已經餵了2、3個禮拜，張父也沒發燒，顯見肺炎與她行為無關。

法院調查，蒂雅在檢方偵訊時曾說「因為我討厭阿嬤，所以我出氣在阿公身上」、「本來我是想把尿給阿嬤喝的，沒有辦法，所以我只能把尿給阿公喝，誰叫阿嬤都不給我吃飯」等語，認定蒂雅是不滿張母對待方式，所以把情緒發洩在張父身上。此外，法院函詢醫院，確認嗆咳可能引發吸入性肺炎和發燒，證明蒂雅行為與張父傷害有因果關係。