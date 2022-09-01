王炳忠寫李登輝「終於死了」館長轟中共狗 30萬和解？

新黨人士王炳忠在前總統李登輝辭世後於臉書寫下「終於死了」，「館長」陳之漢不滿，也在臉書發布「丙中狗兒子」，接著在直播上罵王是「共匪、賣國賊、中國狗」。新北地方法院依公然侮辱罪處陳拘役30日，另判賠王30萬元、在臉書與YouTube上刊登民事敗訴判決3日、設成置頂貼文。二審昨開庭，法官建議雙方以30萬為基準和解。

陳之漢不滿去年7月30日李登輝辭世當晚，王炳忠在臉書上發布「終於死了」等文字，於自己臉書粉絲專頁「飆捍」上寫下「丙中狗兒子」，又在王炳忠於臉書表示準備提告後，在同年8月2日晚間開直播，以「共匪」、「中共狗」、「幫中共吸老○」、「吹喇叭吹到你○的○○的舌頭壞掉了是不是」、「弱智」辱罵，王提告妨害名譽。

陳僅坦承有發表這些言論，但辯稱「丙中」非指王炳忠，且直播時未提及王炳忠姓名，辱罵非針對王炳忠。新北地院審理，認為陳已妨害名譽，依公然侮辱罪處他拘役30天，得易科罰金。

王炳忠另提刑事附帶民事訴訟，求償60萬元，一審認為王曾任新黨發言人、月收入5萬元，而經營健身俱樂部的陳之漢2020年所得總額約800萬元，同年7月30日臉書網站「飆捍」粉絲專頁的貼文有5萬餘人關注，YouTube「飆悍館長」頻道追蹤者眾，判陳須賠償30萬元，並在兩管道張貼判決內容以回復王的名譽。

在一審宣判後，陳之漢不服而上訴，而王也提附帶上訴並擴張求償金額為80萬元。

台灣高等法院民事庭昨行準備程序，人在中國大陸的王炳忠由父親王進步擔任代理人，陳之漢則委由律師出庭。陳的律師表示，一審判賠未審酌陳為什麼會說出這些話來，並指是王炳忠汙衊李登輝在先，侵害了社會對李的尊敬，且先前和網紅公民老師羅文的「螺紋保險套」事件僅判賠10萬元，判賠王30萬金額過高。

王進步則表示，從「螺紋保險套」事件可發現陳是累犯，且陳不僅罵國罵、扣帽子，「還罵我、把祖先罵進去（應指狗兒子）」誰說沒有精神上的損害？他也指陳罵兒子的力道比起罵羅文來得強烈，且「聲量那麼大」，他們原想息事寧人，沒想到陳又上訴。

因為王炳忠撤回張貼判決內容的主張，但增索50萬賠償，法官詢問雙方是否有意和解。法官表示，雙方都是公眾人物，判決將受媒體檢視，和解可避免負面訊息擴大，且王已不再要求刊登判決內容，若不主張追加起訴，陳之漢可考慮是否在30萬元的基礎上談和解。