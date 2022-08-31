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12年12次酒駕！女宣判隔天再酒駕 藉口丈夫過世心情差

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣姚姓女子沒有駕照，又因車禍不良於行，12年來卻有12次因酒駕被移送法辦，甚至多次是因酒駕自摔還被判刑7月到1年不等徒刑，她雖曾跟法官信誓旦旦說「已經滴酒不沾」，但今年又酒駕，還說是因「老公過世，心情不好才喝。」但姚女丈夫早在5年前就過世，彰化地方法院依公共危險罪再將她重判2年徒刑。

判決書指出，姚女（50歲）今年2月某日中午在住處喝了2 瓶啤酒，即騎重型機車上路，與謝姓機車騎士撞上而受傷，被發現無照酒駕，酒測值0.58毫克。

法官查出，姚女早從2010年第一次無照酒駕肇事，自己受傷，被判拘役50日 ；2012年又酒駕造成他人和自己受傷，判刑5月，原本緩刑3年，但她隔年再次酒駕造成自己和他人受傷，被裁罰6萬元，也被撤銷上次的緩刑；但姚女似乎罰不怕，2014年仍無照酒駕，還逆向行駛，撞上對向車，再被判刑6月併科罰金2萬元。

2018年一年間姚女再因酒駕被移送法辦3次，其中二次自撞受傷，一次與其他車輛碰撞，被判6 月、7月不等徒刑併科罰金5萬元，姚女也因繳不出罰金入監服刑，但出獄後她並沒有收斂，2020年才因酒駕服刑出獄後一周，再次酒駕判刑8月；2021年9月到11月連續3次酒駕，月月都酒駕，還自摔受傷，被判10月到1年1月不等徒刑。

姚女早在2020年開庭時向法官說自己已經滴酒不沾，但之後仍再犯3次，此次更是在宣判上次犯行的隔天又酒駕，這次開庭時還說是因「老公過世，心情不好才喝，已經戒酒，不會再犯」，但法官已完全不相信姚女所言，並指姚女以丈夫過世，心情不好為酒駕藉口也不是第一次。

法官認為，姚女因車禍導致傷殘，領有殘障手冊，更應知酒駕造成的公共危害甚大，姚女也知自己酒量不好，卻一犯再犯，已是知悉會造成公共危害仍執意要酒後駕車的主觀惡性，所以需再提高刑度讓她與外界隔離方式才能遏阻她再酒駕，因此再重判2年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化縣姚姓女子沒有駕照，又因車禍不良於行，12年來卻有12次因酒駕被移送法辦，今年再度酒駕，彰化地方法院依公共危險罪再將她重判2年徒刑。記者林宛諭／攝影
彰化縣姚姓女子沒有駕照，又因車禍不良於行，12年來卻有12次因酒駕被移送法辦，今年再度酒駕，彰化地方法院依公共危險罪再將她重判2年徒刑。記者林宛諭／攝影

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