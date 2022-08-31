快訊

NASA公布幻影星系影像 繽紛螺旋臂繞亮藍色核心打轉

曾判陳水扁無期徒刑 高院法官吳定亞被抽中審扁偽證案

中職／林智勝3分逆轉砲！生涯300轟M2

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾判陳水扁無期徒刑 高院法官吳定亞被抽中審扁偽證案

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
前總統陳水扁（圖）涉及偽證案，台灣高等法院因法官調動，今公開人工抽籤組新合議庭。圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁（圖）涉及偽證案，台灣高等法院因法官調動，今公開人工抽籤組新合議庭。圖／聯合報系資料照片

前總統陳水扁涉及的司法案件，仍有4案繫屬台灣高等法院、台北地方法院，2015年1月他以罹失智、尿失禁等疾病「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」為由獲保外醫治，案子停審。繫屬高院的偽證案，因陪席法官劉元斐調職離任，高院今以人工抽籤方式辦理分案，抽中吳定亞擔任陪席法官，審判長為林怡秀，受命法官為蔡羽玄。

高院表示，依法官會議所作的決議，31日下午4點在司法大廈2樓法官研究室，公開以人工抽籤方式辦理分案，抽中卯股吳定亞擔任陪席法官，本案合議庭配置，審判長為德股林怡秀，受命法官為禮股蔡羽玄。

國務機要費案一審時，台北地方法院依共同連續公務員侵占公有財物罪判陳水扁無期徒刑，當時審判長為蔡守訓，受命法官為徐千惠，而陪席法官就是吳定亞。而國務機要費因會計法修法除罪，高院上個月才判陳水扁免訴。

因吳定亞先前審理過陳水扁案，這次再抽出他擔任陪席法官，是否需要迴避？高院表示，吳在本件並未達法定須迴避要件，因此仍在籤筒中，今日分案完成，合議庭若有迴避理由，依法處理。

陳水扁 國務機要費 司法

延伸閱讀

陳水扁指陳時中「踏萬具屍體進軍北市府」 王必勝：很受傷

陳水扁酸陳時中又改口道歉 蔣萬安：網稱阿扁憂再被關

談陳時中參選 陳水扁批：踏著近萬具屍體要進軍北市府

【重磅快評】陳時中想學陳水扁 只因真相禁不起檢驗

相關新聞

曾判陳水扁無期徒刑 高院法官吳定亞被抽中審扁偽證案

前總統陳水扁涉及的司法案件，仍有4案繫屬台灣高等法院、台北地方法院，2015年1月他以罹失智、尿失禁等疾病「病情複雜，難...

他和老婆吵架刺死孝子 法院判全額償還被害人補償金

男子王秉華與妻子吵架後洩憤，在新北市持料理刀隨機刺死在路旁等姊姊的林姓機車騎士，最高法院判無期徒刑定讞，另民事部分，法院...

疑妻外遇毛巾勒脖索命 醋夫又持生魚片刀砍小王今起訴

周姓男子懷疑妻子外遇，今年7月9日凌晨在新北市中和區以毛巾將妻子勒斃後，又獨自前往永和福和路持生魚片刀揮舞砍殺妻子外遇對...

義務役男遭嗆槍殺前女友 二審仍判無期逃死

23歲男子梁偉強去年服義務役期間與王姓前女友感情糾紛，涉向同袍買改造手槍，到嘉縣水上鄉談判，遭王女前男友從視訊電話嗆「不...

男欠債想避風頭竟持榔頭搶銀樓 「如願」遭法院判刑

高雄謝姓男子因積欠債務，持榔頭到左營自由路某家銀樓，用力敲打玻璃櫥窗試圖行搶，被店員察覺，隨即逃逸並到派出所自首；被逮後...

秦庠鈺吸金136億判11年 炒碩天股票再判7年10月、吐錢

「鼎立國際集團」總裁秦庠鈺被控炒股，他因另吸金逾百億元遭判11年徒刑，定讞前潛逃；秦違反泰國移民法規而入獄，前年9月逢泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。