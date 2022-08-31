曾判陳水扁無期徒刑 高院法官吳定亞被抽中審扁偽證案

前總統陳水扁涉及的司法案件，仍有4案繫屬台灣高等法院、台北地方法院，2015年1月他以罹失智、尿失禁等疾病「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」為由獲保外醫治，案子停審。繫屬高院的偽證案，因陪席法官劉元斐調職離任，高院今以人工抽籤方式辦理分案，抽中吳定亞擔任陪席法官，審判長為林怡秀，受命法官為蔡羽玄。

高院表示，依法官會議所作的決議，31日下午4點在司法大廈2樓法官研究室，公開以人工抽籤方式辦理分案，抽中卯股吳定亞擔任陪席法官，本案合議庭配置，審判長為德股林怡秀，受命法官為禮股蔡羽玄。

國務機要費案一審時，台北地方法院依共同連續公務員侵占公有財物罪判陳水扁無期徒刑，當時審判長為蔡守訓，受命法官為徐千惠，而陪席法官就是吳定亞。而國務機要費因會計法修法除罪，高院上個月才判陳水扁免訴。

因吳定亞先前審理過陳水扁案，這次再抽出他擔任陪席法官，是否需要迴避？高院表示，吳在本件並未達法定須迴避要件，因此仍在籤筒中，今日分案完成，合議庭若有迴避理由，依法處理。