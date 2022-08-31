他和老婆吵架刺死孝子 法院判全額償還被害人補償金

男子王秉華與妻子吵架後洩憤，在新北市持料理刀隨機刺死在路旁等姊姊的林姓機車騎士，最高法院判無期徒刑定讞，另民事部分，法院判王應賠償林的父母1600萬元確定；台北地檢署於案發後核發179萬餘元犯罪被害人補償金，並提告請求王全額償還，台北地方法院今判王應償還179萬餘元，可上訴。

王2020年3月13日晚間和妻子在新店IKEA購物後，邀妻子到附近吃晚餐，妻子不願，夫妻在車內發生口角，王忽然拿起料理刀走下車，一刀刺進路旁機車上等姊姊下班的林姓男子後背奪命，他行凶後開車離開，經妻子勸說停靠路邊，由妻子報警，等待員警到場。

刑事一審判處王死刑，二審認為王符合自首減刑，改判無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞；民事部分，林的父母求償1794萬餘元，台北地院判王應賠償1600萬元，王未上訴而確定。

北檢2020年依犯罪被害人保護法規定，核發林的父親119萬餘元、母親60萬元，並提告要求王償還犯罪被害人補償金共179萬餘元；王對檢方請求及金額沒有意見。