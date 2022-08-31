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4歲童哭鬧竟玩具塞嘴 幼兒園教保員遭判刑6月

中央社／ 台北31日電

新竹許姓教保員被控在私立幼兒園不滿4歲幼兒哭鬧，竟將玩具塞幼兒嘴裡，造成雙唇破皮。二審的台灣高等法院今天維持原審刑度，仍依傷害罪判刑6月，可上訴。

高院新聞資料指出，許姓教保員雖否認有故意傷害幼兒，但被害人及被害人父親與祖母證述，關於許將玩具塞入被害人嘴巴的原因、過程、所受傷害，及被害人父親與祖母發現被害人所受傷勢情形，以及詢問被害人而得知發生經過等內容大致相符，應可採信。

高院指出，依鑑定證人的證述及診斷函覆內容，可知被害人所受雙唇破皮傷勢，經判斷是含著物品，於取下過程中，因嘴唇乾或時間久或力道較大，沾黏而扯下，因此造成黏膜破損，可證明許確有將塑膠玩具塞入被害人嘴巴。

高院認為，許身為幼兒園教保人員，明知被害人於案發時僅為4歲3月的幼兒，竟不思以愛心與耐心照顧，對他做出傷害行為，有違教保人員職責，且對稚齡被害人身心造成陰影及危害，原審判刑6月，並無違誤，駁回上訴，仍判刑6月，全案可上訴。

幼兒園 台灣高等法院 新竹

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