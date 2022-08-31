義務役男遭嗆槍殺前女友 二審仍判無期逃死

23歲男子梁偉強去年服義務役期間與王姓前女友感情糾紛，涉向同袍買改造手槍，到嘉縣水上鄉談判，遭王女前男友從視訊電話嗆「不然來對開」，梁先後卡彈4發、清槍1發，最後射中她左胸奪命，一審判無期徒刑後上訴，二審今天宣判，駁回上訴，仍判無期徒刑，可上訴。

檢警調查，梁偉強和王女曾為串燒店同事，兩人從2020年11月起在高雄鳳山區同居，直到2021年3月23日他入伍，在陸軍153旅服役，卻疑不滿王女跟前男友有接觸，同年4月向軍中同袍以5萬買改造手槍、12發子彈。

去年6月16日下午，梁偉強帶手槍搭車到嘉義縣水上鄉王女的外婆家，表示要拿回自己物品，再次質問王女是否和前男友在一起，她當場打視訊電話給前男友，梁氣得開兩槍卡彈，便到一旁巷子清槍擊發，不料王女態度堅硬，說「是又怎麼樣，不是又怎麼樣，不關你的事」，王女前男友更嗆「來對開」，梁氣得再開2槍仍卡彈，再射1槍擊中王女的左胸。

王女表哥見狀當場壓制梁偉強並報警，不過王女送醫，因心臟破裂、左側氣血胸，搶救不治。

一審時，王女的父母不願原諒梁，當庭依然請求判死刑，梁自己也說希望判死刑；合議庭考量，梁判無期徒刑足以懲儆，沒有剝奪生命、與社會永久隔離的必要，判無期徒刑，禠奪公權終身。

二審合議庭認為，梁無前科紀錄，他向王女索討金錢、物品及質問其是否仍與前男友一起時，因遭王女及其前男友激怒，近距離開槍殺害王女。梁犯後坦承犯行，並供出非制式手槍、子彈的來源，符合供出槍彈來源減輕其刑規定。

合議庭表示，案發後，梁對於自己所作所為表示後悔，對不起家人及死者家屬，願意接受法律的制裁，於羈押期間多次出現自殺意念，認為死亡是逃避問題及解決問題的行為，並於去年9月曾請所內同學協助將其掐死但遭拒絕。

合議庭指出，梁至今尚未賠償死者家屬所受損害，雖多次於開庭時表示他於羈押期間書寫經文，希望死者家屬能夠代為收受迴向給被害人，並希望能獲得死者家屬原諒，但未獲死者家屬同意及原諒。

合議庭認為，死者家屬雖請求判處梁死刑，且梁於原審開庭時也表示希望判處死刑，但綜合梁一切情狀，應尚無剝奪其生命，使其與社會永久隔離的必要，認量處梁無期徒刑，足以懲儆，駁回上訴。