秦庠鈺吸金136億判11年 炒碩天股票再判7年10月、吐錢

「鼎立國際集團」總裁秦庠鈺被控炒股，他因另吸金逾百億元遭判11年徒刑，定讞前潛逃；秦違反泰國移民法規而入獄，前年9月逢泰皇生日大赦而出獄，我方自曼谷將秦追緝歸案。台灣高等法院審理碩天炒股案更二審，今依證券交易法高買證券罪判提供17億炒股資金的秦庠鈺7年10月徒刑，沒收4億2637萬不法所得。

2007年間，秦庠鈺（51歲）陸續以「金圓互助聯誼會」、「東盟投資案」等名義，以招攬民間互助會業務為由，違反銀行法募資，吸金高達136億元，2017年11月最高法院依銀行法非法經營銀行業務罪判秦庠鈺11年徒刑，但秦早已逃跑。秦於2011年間提供吸金所得款項供炒作碩天科技公司股票，台北地檢署2012年4月起訴，台北地院2013年10月22日判他3年2月徒刑；秦上訴，但從2016年初高院審理期間他即不再到庭，高院同年4月1日通緝。

本案源於檢方偵辦秦的吸金案時，發現藝人邵昕與股巿炒手周鼎、陶煥五等人共組炒股集團，由秦提供資金，炒作上市公司「碩天科技」股票。

更二審認定秦庠鈺與被告陶然（原名陶煥五）、周鼎、陶易森、葉治平意圖抬高碩天股價，自2011年4月18日起至8月10日在寶來證券松山分公司VIP室、陶然的辦公室炒股，秦負責提供17億的炒股資金，陶然負責籌措、統籌調配交割款項和保管相關帳戶的存摺、印章。媒體人陳信宏、陶煥昌則提供帳戶給陶然等人買賣碩天股票，但這兩人不知道陶然等人的犯罪所得已經高達8億5275萬元。

一審時，因台北地院認定的炒作期間與更二審不同，以致認為「碩天股價已下跌、炒作虧損」沒有犯罪所得，被告刑度較輕，更二審改採「差額說」，認定炒作期間買進及賣出碩天股票的價差才是犯罪所得，批評7人破壞證券市場交易機制、混淆投資人判斷和市場供給價格，讓碩天股價悖離市場機制。

因本案犯罪所得高達8億5275萬，影響國家金融、經濟秩序，高院更二審依高買證券罪判秦庠鈺7年10月徒刑、陶然7年6月徒刑，沒收4億2637萬元，周鼎判7年6月、陶易森判5年10月、葉治平判5年10月刑；而陶煥昌幫助高買證券判1年4月、緩刑3年，犯散布不實資料罪的陳信宏判1年7月刑，緩刑4年，支付公庫40萬元。

除秦庠鈺外的6名被告，都適用刑事妥速審判法減刑。