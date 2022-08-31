快訊

台鐵中秋不停駛恐生變 員工不滿「加薪低」連署要翻案

曾判陳水扁無期徒刑 高院法官吳定亞被抽中審扁偽證案

中職／林智勝3分逆轉砲！生涯300轟M2

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秦庠鈺吸金136億判11年 炒碩天股票再判7年10月、吐錢

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
「鼎立國際集團」總裁秦庠鈺吸金超過136億元遭判刑11年定讞，卻潛逃泰國，前年才遭追緝歸案。秦另因被控炒作碩天科技公司股票，台灣高等法院今依高買證券罪判他7年10月徒刑，沒收4億2637萬元。資料照片。記者王宏舜／攝影
「鼎立國際集團」總裁秦庠鈺吸金超過136億元遭判刑11年定讞，卻潛逃泰國，前年才遭追緝歸案。秦另因被控炒作碩天科技公司股票，台灣高等法院今依高買證券罪判他7年10月徒刑，沒收4億2637萬元。資料照片。記者王宏舜／攝影

「鼎立國際集團」總裁秦庠鈺被控炒股，他因另吸金逾百億元遭判11年徒刑，定讞前潛逃；秦違反泰國移民法規而入獄，前年9月逢泰皇生日大赦而出獄，我方自曼谷將秦追緝歸案。台灣高等法院審理碩天炒股案更二審，今依證券交易法高買證券罪判提供17億炒股資金的秦庠鈺7年10月徒刑，沒收4億2637萬不法所得。

2007年間，秦庠鈺（51歲）陸續以「金圓互助聯誼會」、「東盟投資案」等名義，以招攬民間互助會業務為由，違反銀行法募資，吸金高達136億元，2017年11月最高法院依銀行法非法經營銀行業務罪判秦庠鈺11年徒刑，但秦早已逃跑。秦於2011年間提供吸金所得款項供炒作碩天科技公司股票，台北地檢署2012年4月起訴，台北地院2013年10月22日判他3年2月徒刑；秦上訴，但從2016年初高院審理期間他即不再到庭，高院同年4月1日通緝

本案源於檢方偵辦秦的吸金案時，發現藝人邵昕與股巿炒手周鼎、陶煥五等人共組炒股集團，由秦提供資金，炒作上市公司「碩天科技」股票。

更二審認定秦庠鈺與被告陶然（原名陶煥五）、周鼎、陶易森、葉治平意圖抬高碩天股價，自2011年4月18日起至8月10日在寶來證券松山分公司VIP室、陶然的辦公室炒股，秦負責提供17億的炒股資金，陶然負責籌措、統籌調配交割款項和保管相關帳戶的存摺、印章。媒體人陳信宏、陶煥昌則提供帳戶給陶然等人買賣碩天股票，但這兩人不知道陶然等人的犯罪所得已經高達8億5275萬元。

一審時，因台北地院認定的炒作期間與更二審不同，以致認為「碩天股價已下跌、炒作虧損」沒有犯罪所得，被告刑度較輕，更二審改採「差額說」，認定炒作期間買進及賣出碩天股票的價差才是犯罪所得，批評7人破壞證券市場交易機制、混淆投資人判斷和市場供給價格，讓碩天股價悖離市場機制。

因本案犯罪所得高達8億5275萬，影響國家金融、經濟秩序，高院更二審依高買證券罪判秦庠鈺7年10月徒刑、陶然7年6月徒刑，沒收4億2637萬元，周鼎判7年6月、陶易森判5年10月、葉治平判5年10月刑；而陶煥昌幫助高買證券判1年4月、緩刑3年，犯散布不實資料罪的陳信宏判1年7月刑，緩刑4年，支付公庫40萬元。

除秦庠鈺外的6名被告，都適用刑事妥速審判法減刑。

炒股 通緝 泰國 台灣高等法院

相關新聞

曾判陳水扁無期徒刑 高院法官吳定亞被抽中審扁偽證案

前總統陳水扁涉及的司法案件，仍有4案繫屬台灣高等法院、台北地方法院，2015年1月他以罹失智、尿失禁等疾病「病情複雜，難...

他和老婆吵架刺死孝子 法院判全額償還被害人補償金

男子王秉華與妻子吵架後洩憤，在新北市持料理刀隨機刺死在路旁等姊姊的林姓機車騎士，最高法院判無期徒刑定讞，另民事部分，法院...

疑妻外遇毛巾勒脖索命 醋夫又持生魚片刀砍小王今起訴

周姓男子懷疑妻子外遇，今年7月9日凌晨在新北市中和區以毛巾將妻子勒斃後，又獨自前往永和福和路持生魚片刀揮舞砍殺妻子外遇對...

義務役男遭嗆槍殺前女友 二審仍判無期逃死

23歲男子梁偉強去年服義務役期間與王姓前女友感情糾紛，涉向同袍買改造手槍，到嘉縣水上鄉談判，遭王女前男友從視訊電話嗆「不...

男欠債想避風頭竟持榔頭搶銀樓 「如願」遭法院判刑

高雄謝姓男子因積欠債務，持榔頭到左營自由路某家銀樓，用力敲打玻璃櫥窗試圖行搶，被店員察覺，隨即逃逸並到派出所自首；被逮後...

秦庠鈺吸金136億判11年 炒碩天股票再判7年10月、吐錢

「鼎立國際集團」總裁秦庠鈺被控炒股，他因另吸金逾百億元遭判11年徒刑，定讞前潛逃；秦違反泰國移民法規而入獄，前年9月逢泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。