男賣東西不出貨屢獲詐欺不起訴 這回再犯栽跟頭

桃園一名陳姓男子3年前挨告詐欺，見檢方認定買賣未履行契約屬民事糾紛不起訴，竟心存僥倖，一再重施故技，並以同樣藉口脫罪，未料方法不管用，今天被桃園地檢署桃園地檢署依詐欺取財罪起訴。

檢警調查，陳男去年7月間先後在網路刊登販賣家用電話及冷氣訊息，與買家洽談過程，還出示收據取信對方，共3人受騙上當，得手5萬餘元。

偵訊時，陳男承認商品照片是從網路隨便抓，但他矢口否認詐欺，辯稱確實有東西要賣，只是上游供應商出貨有問題，導致商品寄送時間延宕，並非故意欺瞞拖延。