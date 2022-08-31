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男賣東西不出貨屢獲詐欺不起訴 這回再犯栽跟頭
桃園一名陳姓男子3年前挨告詐欺，見檢方認定買賣未履行契約屬民事糾紛不起訴，竟心存僥倖，一再重施故技，並以同樣藉口脫罪，未料方法不管用，今天被桃園地檢署桃園地檢署依詐欺取財罪起訴。
檢警調查，陳男去年7月間先後在網路刊登販賣家用電話及冷氣訊息，與買家洽談過程，還出示收據取信對方，共3人受騙上當，得手5萬餘元。
偵訊時，陳男承認商品照片是從網路隨便抓，但他矢口否認詐欺，辯稱確實有東西要賣，只是上游供應商出貨有問題，導致商品寄送時間延宕，並非故意欺瞞拖延。
檢方調查，陳男有多次消費糾紛不起訴紀錄，應知刑事詐欺與民事債務不履行的區別。他除了商品圖片是在網絡隨便抓，與買家討論過程也保證商品功能一切正常，還出示不實收據取信，收到貨款後，也是用於個人用途，無支付錢財給上游情形，行為顯構成詐欺，因此依法提起公訴。
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