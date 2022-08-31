妄想自己是警察！ 大叔潛入派出所偷無線電 躺警車內呼呼大睡

高雄43歲陳姓男子去年1月20日清晨，跑到三民派出所竊取警備車警報器、警示燈和無線電基座，結果得手後並未逃走，反而大膽睡在警車上，半小時候被值班員警發現，當場將他逮捕，陳男患有思覺失調症，高雄地院法官審理後，依妨害公務罪判刑2月，執行完畢施以監護1年。

檢警調查，陳男患有思覺失調症，案發前4天才剛從醫院結束治療出院，去年1月20日清晨5時許，他見三民派出所後方停車場無人看管，趁黑摸入場內竊取一頂警用安全帽，再拔除警用機車上的4顆警示燈，還徒手將另兩部機車的警報器拔掉。

後來陳男見自備的萬用鑰匙可以打開警備車門，馬上坐進警車駕駛座，徒手拔壞車內的無線電基座，直到當天上午6時許，值班員警發現陳男在車內呼呼大睡，當場喝斥陳男下車，迅速將他逮捕。

陳男誇張行徑引來員警好奇，他自稱想當警察，才想到派出所偷拔機車上的警報器、無線電，用來改裝自己的轎車、機車，讓他可以當上義警圓夢。

隨後又稱，他想先把偷來的東西拿去改裝自己的車子，剩下的再拿去變賣，因為警車配備都是高檔貨，可以賣好幾萬塊，才動歪腦筋去動警車配備。

高雄簡易庭審理時，法官查出陳男罹患思覺失調症，案發前才剛住院接受完治療，陳男有妄想症，深信自己是警察，多次反覆向醫療人員堅稱「要去抓煙毒犯、有17份兼職工作、警局是自己的大本營」。