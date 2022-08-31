通緝犯逃警方攔查 駛入機車引道撞5車6人 殺人未遂起訴

35歲蔡姓通緝犯，去年1月遭南港警方攔查，竟加速往新北汐止逃逸，涉嫌左轉逆向駛入北山大橋機車引道，猛撞5車6人棄車逃逸。士林地檢署偵結，依殺人未遂、妨害公眾往來安全等罪嫌起訴。

起訴指出，2021年1月16日中午12時許，蔡男開車載林姓女子，行經南港路1段與研究路口，遭南港派出所員警攔查，蔡男直接加速逃逸，開往汐止大同路1段與民權路1段路口，直接左轉逆向，駛入北山大橋機車引道，涉嫌致生此路段不特定人、車往來危險。

當時機車引道有7輛機車，分別是蔡、陳、何、曾、莊、江、周騎士，蔡男開車先撞擊蔡姓機車騎士，又猛踩油門加速向前衝撞，再撞陳姓、何姓、莊姓、周姓騎士機車，5車6人均倒地，蔡男駕車「碾壓」原本坐在周姓騎士後座的周妻，才緊急停車。蔡男隨即棄車逃逸，丟下車內的林女獨自逃亡。

5車6人倒地受傷，受有擦挫傷、扭傷，傷勢最嚴重的周妻，送醫急救在加護病房觀察，受有8根肋骨骨折併氣血胸、腰椎骨折等傷害，6人均提告。警方當晚8時許，在板橋區逮捕蔡男到案。他認罪供稱，為了「逃避追緝」才會逆向開進機車引道。