快訊

台鐵中秋不停駛恐生變 員工不滿「加薪低」連署要翻案

曾判陳水扁無期徒刑 高院法官吳定亞被抽中審扁偽證案

中職／林智勝3分逆轉砲！生涯300轟M2

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎機車闖7項、9次交通違規 立委林為洲認罪赴警局自首

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導

新竹縣首例民代赴警局自首，國民黨竹北市長參選人林為洲化身城市管理員，騎機車上路為市民找路解惑，自拍影片上傳臉書，竟遭網友檢舉違反13項交通違規；林為洲大方認罪，今赴新竹縣警局交通隊自首。

林為洲日前接獲民眾反映竹北交通問題，從遠百到家樂福路段，原本直行光明六路可抵達，但因原設高速公路旁機車專用道封閉取消，以致須多重繞路才能到達，林為洲親自騎機車穿越多個路口巷道，一邊找市民找路，一邊監督交通改善方針。

影片上傳臉書粉專後遭網友點名13項違規，並向新竹縣警局告發。竹縣警局交通隊副隊長黃彥棠表示，檢視騎機乘影片內容後，交通違規行為包含紅線臨時停車、行駛人行道、行駛路肩、跨越槽化線、跨越雙白線、跨越雙黃線、超越停止線等7項，其中紅線臨時停車違規至少2至3次。

黃彥棠表示，部分違規事實不明確，舉發有爭議的將不予列入，總計違規次數共計9次、7個項目，但依道路交通管理處罰條例第7-1條及違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第23條之規定，交通違規行為逾七日以上，且為不具名投訴，依規定不予舉發。

林為洲不諱言原是好意拍影片宣導，遭民眾舉發違規感到錯愕；汽機車同道，為閃避而路邊暫停紅線區等情況，介於安全性與守法間兩難，對機車族的確不友善，但也強調民眾違規受罰，民代違規也要受罰，因此自首認罪。

7個項目、9次違規，合計罰鍰約6000元，因依規不符裁罰規定；林為洲自認做了不好示範為市民道歉，並將6000元轉捐華山社會福利基金會，送愛公益團體。針對道路交通問題，林為洲也說，未來有機會擔任竹北市長，將設立指示路標指引改善。

從從遠百到家樂福路段，原本直行光明六路可抵達，但因原設高速公路旁機車專用道封閉取消，須多重繞路才能到達。記者王淑君／翻攝
從從遠百到家樂福路段，原本直行光明六路可抵達，但因原設高速公路旁機車專用道封閉取消，須多重繞路才能到達。記者王淑君／翻攝
林為洲日前接獲民眾反映竹北交通問題，從遠百到家樂福路段，原本直行光明六路可抵達，但因原設高速公路旁機車專用道封閉取消，須多重繞路才能到達。記者王淑君／翻攝
林為洲日前接獲民眾反映竹北交通問題，從遠百到家樂福路段，原本直行光明六路可抵達，但因原設高速公路旁機車專用道封閉取消，須多重繞路才能到達。記者王淑君／翻攝
林為洲日前接獲民眾反映竹北交通問題，從遠百到家樂福路段，原本直行光明六路可抵達，但因原設高速公路旁機車專用道封閉取消，須多重繞路才能到達。記者王淑君／翻攝
林為洲日前接獲民眾反映竹北交通問題，從遠百到家樂福路段，原本直行光明六路可抵達，但因原設高速公路旁機車專用道封閉取消，須多重繞路才能到達。記者王淑君／翻攝
7個項目、9次違規，合計罰鍰約6000元，因依規不符裁罰規定；林為洲將6000元轉捐華山社會福利基金會，送愛公益團體。圖／林為洲辦公室提供
7個項目、9次違規，合計罰鍰約6000元，因依規不符裁罰規定；林為洲將6000元轉捐華山社會福利基金會，送愛公益團體。圖／林為洲辦公室提供
國民黨竹北市長參選人林為洲，騎機車上路為市民找路解惑，自拍影片上傳臉書，竟遭網友檢舉違反13項交通違規，今赴新竹縣警局交通隊自首。記者王淑君／攝影
國民黨竹北市長參選人林為洲，騎機車上路為市民找路解惑，自拍影片上傳臉書，竟遭網友檢舉違反13項交通違規，今赴新竹縣警局交通隊自首。記者王淑君／攝影
國民黨竹北市長參選人林為洲，騎機車上路為市民找路解惑，自拍影片上傳臉書，竟遭網友檢舉違反13項交通違規。記者王淑君／攝影。
國民黨竹北市長參選人林為洲，騎機車上路為市民找路解惑，自拍影片上傳臉書，竟遭網友檢舉違反13項交通違規。記者王淑君／攝影。
騎機車闖7項、9次交通違規，林為洲認罪赴警局自首。記者王淑君／攝影
騎機車闖7項、9次交通違規，林為洲認罪赴警局自首。記者王淑君／攝影

林為洲 新竹 交通違規 2022大選 新竹縣選舉

延伸閱讀

偷拍女警洗澡認罪認一半 法官搜索男警 果然查到存檔

竹北光明商圈停車場充電車格9月啟用　只有慢充不符期待？

競選看板熱議 鄭朝方領跑竹北超進化 林為洲城市管理員

將提告黃國昌 林為洲：不會撤告這是抹黑

相關新聞

曾判陳水扁無期徒刑 高院法官吳定亞被抽中審扁偽證案

前總統陳水扁涉及的司法案件，仍有4案繫屬台灣高等法院、台北地方法院，2015年1月他以罹失智、尿失禁等疾病「病情複雜，難...

他和老婆吵架刺死孝子 法院判全額償還被害人補償金

男子王秉華與妻子吵架後洩憤，在新北市持料理刀隨機刺死在路旁等姊姊的林姓機車騎士，最高法院判無期徒刑定讞，另民事部分，法院...

疑妻外遇毛巾勒脖索命 醋夫又持生魚片刀砍小王今起訴

周姓男子懷疑妻子外遇，今年7月9日凌晨在新北市中和區以毛巾將妻子勒斃後，又獨自前往永和福和路持生魚片刀揮舞砍殺妻子外遇對...

義務役男遭嗆槍殺前女友 二審仍判無期逃死

23歲男子梁偉強去年服義務役期間與王姓前女友感情糾紛，涉向同袍買改造手槍，到嘉縣水上鄉談判，遭王女前男友從視訊電話嗆「不...

男欠債想避風頭竟持榔頭搶銀樓 「如願」遭法院判刑

高雄謝姓男子因積欠債務，持榔頭到左營自由路某家銀樓，用力敲打玻璃櫥窗試圖行搶，被店員察覺，隨即逃逸並到派出所自首；被逮後...

秦庠鈺吸金136億判11年 炒碩天股票再判7年10月、吐錢

「鼎立國際集團」總裁秦庠鈺被控炒股，他因另吸金逾百億元遭判11年徒刑，定讞前潛逃；秦違反泰國移民法規而入獄，前年9月逢泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。