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騎機車闖7項、9次交通違規 立委林為洲認罪赴警局自首
新竹縣首例民代赴警局自首，國民黨竹北市長參選人林為洲化身城市管理員，騎機車上路為市民找路解惑，自拍影片上傳臉書，竟遭網友檢舉違反13項交通違規；林為洲大方認罪，今赴新竹縣警局交通隊自首。
林為洲日前接獲民眾反映竹北交通問題，從遠百到家樂福路段，原本直行光明六路可抵達，但因原設高速公路旁機車專用道封閉取消，以致須多重繞路才能到達，林為洲親自騎機車穿越多個路口巷道，一邊找市民找路，一邊監督交通改善方針。
影片上傳臉書粉專後遭網友點名13項違規，並向新竹縣警局告發。竹縣警局交通隊副隊長黃彥棠表示，檢視騎機乘影片內容後，交通違規行為包含紅線臨時停車、行駛人行道、行駛路肩、跨越槽化線、跨越雙白線、跨越雙黃線、超越停止線等7項，其中紅線臨時停車違規至少2至3次。
黃彥棠表示，部分違規事實不明確，舉發有爭議的將不予列入，總計違規次數共計9次、7個項目，但依道路交通管理處罰條例第7-1條及違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第23條之規定，交通違規行為逾七日以上，且為不具名投訴，依規定不予舉發。
林為洲不諱言原是好意拍影片宣導，遭民眾舉發違規感到錯愕；汽機車同道，為閃避而路邊暫停紅線區等情況，介於安全性與守法間兩難，對機車族的確不友善，但也強調民眾違規受罰，民代違規也要受罰，因此自首認罪。
7個項目、9次違規，合計罰鍰約6000元，因依規不符裁罰規定；林為洲自認做了不好示範為市民道歉，並將6000元轉捐華山社會福利基金會，送愛公益團體。針對道路交通問題，林為洲也說，未來有機會擔任竹北市長，將設立指示路標指引改善。
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