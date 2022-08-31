年底大選將至 參選人看板遭破壞 中警呼籲：犯行就送辦

年底大選將至，參選人的選舉旗幟、廣告占據重要街道，不過台中市清水警分局轄區在26日時發生有民眾破壞參選人選舉旗幟的狀況，台中市刑大今天呼籲，類似犯行會觸犯毀損、公職人員選舉罷免法的規定，提醒民眾不要以身試法，一旦獲報就會查辦。

台中市刑大表示，台中市長參選人蔡其昌與市議員楊典忠，位於梧棲區中華路、大智路的競選帆布，在26日時遭到王姓男子縱火、破壞，清水警分局獲報後在當晚即查緝王到案，王辯稱心情不佳才犯行，全案依毀損、公共危險等罪送辦，希望以此案例提醒民眾，隨著投票日接近，選情越來越激烈，但選民仍要保持理性，不要做出類似犯行。

台中市刑大提醒，市民若以好玩、惡作劇、心情不佳等理由，隨手破壞懸掛在路旁的選舉看板或布條，行為可能涉犯毀損罪，如果妨害參選人競選，更可能違反公職人員選罷法，可處5年以下有期徒刑；如發生類似犯行，警方會將涉嫌人查緝歸案，以維護年底「111年地方公職人員選舉」期前治安，也呼籲民眾切勿以身試法。