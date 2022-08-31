日盛前女經理挪用客戶上億元 非自首二審改判10年
日盛銀行新營分公司沈姓前女經理為掩飾客戶投資失利，透過銀行轉帳及網路銀行交易將挪移17名客戶上億元，不法所得4947萬多元，一審認沈女犯銀行法處4年2月徒刑，檢方上訴，二審認檢方據報後她才投案，不符自首要件，且對被害金額上認定與原審不同，改判10年，及沒收不法所得4947萬多元。
檢警調查，沈自2006年11月1 日起，受雇日盛銀行新營分行，從業務高專做到業務資深經理，負責為銀行辦理基金、債權及衍生性金融商品及理財諮詢等銷售手續事務。案發後迄今，不但官司纏身、求償，現在則在果菜市場打零工。
沈女為掩飾客戶在銀行理財投資失利，竟萌生虛構投資事實用以挪用客戶款項購買金融商品，以獲取公司依手續費計算業績獎金及趁機挪用部分己用，挪用客戶款項至父母、友人等人頭帳戶，意圖自己不法利益，因背信犯罪獲取的財物或財產上利益總計為1億元以上。
沈女指出，2008年12月開始以自己資金補貼客戶連動債損失，2009年7月起因自己資金不夠，開始以客戶資金相互貼補，直至2016年5月自己已沒錢再貼補客戶利息。她說，所動用的客戶資金共有17人，並以此17人中的存款資金相互貼補。
她表示，挪用的資金都挪到人頭帳戶，但只是暫時放在人頭帳戶，就會馬上再匯到其他客戶的帳戶內。她也說，挪用金額有部分給自己或家人使用。據統計，不法所得4718萬多元、美金3萬多元、人民幣12萬元及台幣74萬，合計4947萬多元。
案經客戶檢舉，檢方起訴後，一審認她犯銀行法判處4年2月徒刑，檢方不服上訴，她也遭限制出海出境。同時，日盛銀行遭金管會重罰600萬元，因此，銀行對她求償罰金600萬元及商譽損害150萬元，台南地院判賠750萬元。
二審認為，檢察官於2016年5月14日已知悉其犯行後，沈女同年5月16日前往新營警分局中山路派出所投案，與自首要件不合，一審誤依自首規定減輕其刑；關於沈女保有不法利得沒收部分，及被害金額有疑義，應在1億元以上，原判決量刑過輕，因而撤銷改判。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言