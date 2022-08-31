快訊

戈巴契夫1994年立院演說 顛覆台灣人對共產黨人印象

北台灣今晚變天！強颱軒嵐諾估周五海警 氣象局曝颱風假機率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

只因不滿被開單 醉漢持斧朝警逼近又揮砍遭鳴3槍壓制

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄60歲蔡姓男子騎機車撿拾回收，因拖曳的回收物遮蔽車牌，遭員警攔查又發現酒駕；蔡男不滿被開單，竟持斧頭作勢攻擊，警對空鳴3槍，他仍持續逼近，直到支援警力到場才將人壓制逮捕。地院審理後，將蔡男依公共危險、妨害公務罪處8個月有期徒刑。

判決指出，蔡男今年1月6日下午在左營某停車場飲用酒類後，於當天晚上，騎車上路，行經文自路與曾子路口停等紅燈時，因車牌遮蔽，遭巡邏員警攔查，因受檢時，蔡渾身酒氣，警問及是否飲酒，他竟從機車坐墊下置物箱內取出1把斧頭，作勢揮砍試圖制止員警開單。

員警見狀，隨即拔出配槍，對空鳴3槍，但蔡男仍持續拿斧頭逼近，直到支援警力抵達，才合力將蔡制服，並查扣斧頭，經酒測，發現吐氣所含酒精濃度為每公升0.82毫克，警詢後，將他依妨害公務、公共危險罪移送。

地院認為，現今酒駕肇事對用路人危害甚大，但蔡男罔顧自身及他人生命，忽視可能造成的危害仍騎車上路，且為避免被警開單，還持斧頭朝員警揮砍，警拔出配槍對空鳴槍未停止，漠視國家公權力。

經查，蔡男已是第3次酒駕遭逮，仍不知警惕，考量蔡獨居、無業、家境貧寒、飯後坦承犯行，態度尚可；地院審理後，將他依不能安全駕駛動力交通工具罪、意圖供行使之用而攜帶兇器犯妨害公務執行罪，併處8個有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

高雄60歲蔡姓男子騎機車撿拾回收，拖曳的回收物遮蔽車牌，遭員警攔查，因涉犯公共危險、妨害公務罪遭判8個月徒刑。記者陳弘逸／翻攝
高雄60歲蔡姓男子騎機車撿拾回收，拖曳的回收物遮蔽車牌，遭員警攔查，因涉犯公共危險、妨害公務罪遭判8個月徒刑。記者陳弘逸／翻攝

酒駕 妨害公務 獨居

延伸閱讀

女通緝犯躲超過一年 遭攔查瞎扯「正要去法院報到」

男子開車遭警攔查 竟被誤認有持刀紀錄

粗工酒駕撞死人砸250萬和解獲緩刑 他再犯慘遭撤銷

派出所內持刀架警察脖子 醉女僅涉妨害公務判6個月

相關新聞

趙建銘要關3年10月批法院忽視有利證據 憲法法庭不受理

前總統陳水扁女婿趙建銘17年前兩度參加「三井宴」、捲入台開公司內線交易，去年遭判刑3年8月定讞，因另犯偽證案遭判刑3月，...

日盛前女經理挪用客戶上億元 非自首二審改判10年

日盛銀行新營分公司沈姓前女經理為掩飾客戶投資失利，透過銀行轉帳及網路銀行交易將挪移17名客戶上億元，不法所得4947萬多...

只因不滿被開單 醉漢持斧朝警逼近又揮砍遭鳴3槍壓制

高雄60歲蔡姓男子騎機車撿拾回收，因拖曳的回收物遮蔽車牌，遭員警攔查又發現酒駕；蔡男不滿被開單，竟持斧頭作勢攻擊，警對空...

燦坤女業務吞152萬涉侵占 檢要撤銷緩刑法院不准

桃園市陳姓女子在燦坤一家分店任職營業員，任職9年期間，涉嫌銷售商品給客戶後，侵占尾款未繳回，總計侵占152萬餘元，陳女與...

「下個馬爾地夫」吸金3.8億 新加坡長江集團4人遭訴

新加坡長江集團台灣分公司遭控以開發澳洲大克佩爾島，成為下一個馬爾地夫，並發行可在島上使用的「長江玉幣」為由，對外吸金達3...

黃越宏指陳明文調法官丈夫職務干預司法 判賠60萬確定

立法委員陳明文不滿媒體人黃越宏指控他利用調動承審案件審判長的丈夫在中油公司職務，影響司法判決，提告求償200萬元，台北地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。