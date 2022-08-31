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只因不滿被開單 醉漢持斧朝警逼近又揮砍遭鳴3槍壓制
判決指出，蔡男今年1月6日下午在左營某停車場飲用酒類後，於當天晚上，騎車上路，行經文自路與曾子路口停等紅燈時，因車牌遮蔽，遭巡邏員警攔查，因受檢時，蔡渾身酒氣，警問及是否飲酒，他竟從機車坐墊下置物箱內取出1把斧頭，作勢揮砍試圖制止員警開單。
員警見狀，隨即拔出配槍，對空鳴3槍，但蔡男仍持續拿斧頭逼近，直到支援警力抵達，才合力將蔡制服，並查扣斧頭，經酒測，發現吐氣所含酒精濃度為每公升0.82毫克，警詢後，將他依妨害公務、公共危險罪移送。
地院認為，現今酒駕肇事對用路人危害甚大，但蔡男罔顧自身及他人生命，忽視可能造成的危害仍騎車上路，且為避免被警開單，還持斧頭朝員警揮砍，警拔出配槍對空鳴槍未停止，漠視國家公權力。
經查，蔡男已是第3次酒駕遭逮，仍不知警惕，考量蔡獨居、無業、家境貧寒、飯後坦承犯行，態度尚可；地院審理後，將他依不能安全駕駛動力交通工具罪、意圖供行使之用而攜帶兇器犯妨害公務執行罪，併處8個有期徒刑，得易科罰金，可上訴。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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