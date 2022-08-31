燦坤女業務吞152萬涉侵占 檢要撤銷緩刑法院不准

桃園市陳姓女子在燦坤一家分店任職營業員，任職9年期間，涉嫌銷售商品給客戶後，侵占尾款未繳回，總計侵占152萬餘元，陳女與燦坤調解，承諾每月依約還款，獲法院宣告緩刑5年，但陳女僅付25萬元即止付，燦坤具狀請求檢方撤銷緩刑，彰化地院裁准，陳女上訴，辯稱罹患憂鬱症、找工作不易、常搬家沒收到檢方傳票等理由，二審採信，駁回檢方聲請，不得抗告。

判決指出，桃園市陳姓女子（32歲）在2009年至2018年間，在燦坤公司桃園一家分店擔任營業員，負責商品銷售、商品庫存管理及結帳收銀等工作，陳女涉嫌在2018年2月至5月間，將商品銷售給顧客後，沒有將尾款交回給公司，侵占153萬餘元的尾款與商品，遭燦坤以業務侵占罪告上法院。

法院審理期間，陳女與燦坤達成調解，陳女允諾每月還款1.59萬元，桃園地院判刑8月，緩刑5年，不過陳女僅依約償還25萬餘元後，即停止支付，燦坤具狀告上桃園地檢署，請求撤銷緩刑。

全案經彰化地院審理後，認定檢方在今年4月間有合法傳喚陳女到地檢署，陳報支付狀況，或是寄送從2020年7月迄今賠償燦坤的收據，但陳女都未到庭，也沒有寄送收據，法官認定陳女沒有履行賠償的真心誠意，違反緩刑條件情節重大，裁定撤銷緩刑。

不過陳女收到裁定書後，上訴台中高分院，辯稱侵占案判決確定後，與丈夫離婚，獨自扶養2名幼子，原本兼職在機場擔任司機，疫情期間，機場接送工作停止，加上良民證上有業務侵占的註記，一直找不到工作，期間曾致電燦坤，希望協商還款，但聯繫不上負責人員。

陳女還說，因這兩年壓力大太罹患憂鬱症，也因持續搬家，沒收到地檢署傳票，不是故意不出庭，目前在社福單位協助下，已完成保母托育人員課程，未來將有穩定工作，償還燦坤債務，希望法院給予機會，不要撤銷緩刑宣告。